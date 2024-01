Sfida post Supercoppa. Lazio-Napoli. Castellanos ok, debutto Ngonge

Le scorie della Supercoppa sfumata si faranno sentire per entrambi. Ma Lazio-Napoli (oggi alle 18) resta un big match, nonostante la delusione e le assenze. Le due squadre avrebbero potuto incontrarsi in finale a Riad, ma il ko dei biancocelesti con l’Inter lo ha impedito. La Lazio in Arabia Saudita ha interrotto nel modo peggiore la striscia di cinque vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia; l’obiettivo adesso è tornare subito a vincere per raggiungere la zona Champions. Quarto posto occupato dalla Fiorentina che precede di una sola lunghezza i biancocelesti e oggi trova l’Inter. Maurizio Sarri dovrà fare i conti con due assenze pesanti in attacco: Immobile e Zaccagni, diffidati e ammoniti contro il Lecce, sono squalificati. Il loro posto verrà preso da Castellanos, il quale ha recuperato dall’infortunio muscolare che l’aveva tenuto a riposo in Supercoppa, e da Isaksen, con conseguente dirottamente a sinistra di Felipe Anderson. In difesa, vista l’assenza prolungata di Patric, sarà Mario Gila a far coppia con Romagnoli. Luis Alberto si riprende una maglia da titolare a centrocampo, affiancato dai fidi scudieri Rovella e Guendouzi.

A Mazzarri ora il compito di convincere: però prima di tutto inventarsi una formazione vincente, facendo i conti con le assenze che sono di ben nove giocatori, tra gli infortunati Olivera, Natan e Meret, Osimhen e Anguissa, rivali negli ottavi della Coppa d’Africa in Nigeria-Camerun, e Traoré, che sta facendo preparazione dopo un lungo stop e tornerà disponibile la prossima settimana. Ci sono poi gli squalificati Cajuste, Kvaratskhelia e Simeone a completare il quadro delle acrobazie a cui è chiamato il tecnico. L’ipotesi è un 3-5-1-1, con il nodo da superare a centrocampo, dove dovrebbe tornare in campo dal 1’ Zielinski. A centrocampo il Napoli punta su Lobotka e Demme e sulla corsa di Mazzocchi. Mazzarri si affida a Lobotka e Demme anche per avere un centrocampo che sappia contenere il contropiede laziale, proteggendo la difesa azzurra con Di Lorenzo, Rahmani e Juan Jesus. Schemi nuovi, quindi, ma soprattutto consapevolezza della forza rivista in Arabia e voglia di cominciare la rimonta in classifica, aspettando l’innesto dei nuovi a cominciare da Ngonge e Dendoncker, che si sono dimostrati pronti e potrebbero già esordire durante il match.