Supercoppa, Immobile svela: “Avvicinato da club sauditi, ma decisi di rimanere alla Lazio”

Roma, 18 gennaio 2024 - Alla vigilia del match di Supercoppa della sua Lazio contro l'Inter Ciro Immobile svela i contatti avuti con il calcio saudita: "È un campionato in crescita, rispetto al 2019 le infrastrutture stanno migliorando. Ora tutti puntano gli occhi sull'Arabia e credere che in futuro ci possa essere un campionato importante qui in futuro. In passato ho avuto avvicinamenti con i club qui, non si è fatto più niente alla fine".

Il capitano biancoceleste in conferenza stampa dichiara il suo amore per il club: "Io ho cercato sempre di essere il più limpido e onesto possibile, ho deciso di rimanere alla Lazio e di portare avanti un progetto di crescita della squadra e del club".

E sul derby, da lui mancato per una lesione muscolare che lo aveva messo in dubbio anche per la Supercoppa, ammette: "Io il derby l'ho vissuto male, in uno stanzino all'Olimpico per stare con i miei compagni, per noi era importante passare il turno e dare continuità al lavoro che stiamo facendo in campionato. Finita la partita ho chiesto di dimenticare quanto successo, di pensare al campionato, quello che ci è mancato poi è quello, ripensare a vittorie e sconfitte anziché alla prossima partita".

Per Immobile contano i risultati, e l'occasione non va persa: "Sentiamo il peso del trofeo che manca? No, sentiamo il peso della partita, è un trofeo con due finali, abbiamo poco tempo per preparare sia una che l'eventuale finale, siamo felici del percorso fatto, ce la vogliamo godere fino in fondo".

Inoltre contro l'Inter, in testa al campionato, il capitano avverte: "Abbiamo giocato poco tempo fa contro di loro, devo dire che quella partita è stata un buon banco di prova, abbiamo fatto 40 minuti di calcio importante, ma non siamo riusciti a finalizzare la mole di gioco creata (Vinse l’Inter 2-0, ndr). C'è da migliorare e ritoccare qualcosa per la partita di domani". Sulla sua condizione fisica è fiducioso: "Mi manca un po' il ritmo gara, ma è stato importante giocare 15 minuti contro il Lecce per ritrovare la confidenza con il campo", e aggiunge "Mi sono allenato per essere al massimo per questa partita".