Terzo pari di fila per gli azzurri, Dia all’87 firma il 2-2. Conte non sa più vincere, cuore Lazio

LAZIO (4-2-3-1): Provedel 5; Marusic 5, Gila 5.5, Romagnoli 6, Tavares 6 (37’st Lazzari sv); Guendouzi 6, Rovella 6; Isaksen 7 (37’st Tchaouna sv), Pedro 6.5 (29’pt Dia 7), Zaccagni 6.5; Castellanos 6 (27’pt Noslin 5). Allenatore: Baroni 6.5.

NAPOLI (3-5-2): Meret 5.5; Rrahmani 5.5, Buongiorno 6 (17’st Politano 7), Jesus 5.5; Di Lorenzo 6, Anguissa 6, Lobotka 6, McTominay 6.5, Mazzocchi 6 (40’st Marin sv); Raspadori 7, Lukaku 6.5. Allenatore: Conte 6.5.

Arbitro: Massa di Imperia 6.5.

Reti: 6’pt Isaksen, 13’pt Raspadori, 19’st Marusic (aut), 42’st Dia. Note: ammoniti Anguissa, Jesus, Zaccagni, Rovella.

Il Napoli non sa più vincere: all’Olimpico, contro la Lazio, arriva un altro pari, il terzo di fila. I partenopei vanno a +2 sull’Inter, che però oggi ha l’occasione di effettuare il sorpasso. Lazio avanti al 6’ grazie a Isaksen, autore di un terra-aria terrificante. La reazione del Napoli è immediata: McTominay per Raspadori, che fa un uno-due con Lukaku e di sinistro batte Provedel. Al 64’ Politano mette il pallone in mezzo per Raspadori, il cui tiro viene murato da Gila ma Marusic, d’istinto, trova un tocco maldestro che si risolve in un autogol. Dia entra e trova il gol del 2-2 all’87’ con un preciso mancino.