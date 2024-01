Tra Sarri e Mazzarri vince la noia. Lazio e Napoli non si fanno male

LAZIO

0

NAPOLI

0

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (27’ st Pellegrini 6), Gila 6, Romagnoli 6.5, Marusic 6; Guendouzi 5.5 (32’ st Vecino 6), Cataldi 6.5 (39’ st Kamada sv), Luis Alberto 5.5; Isaksen 5.5 (39’ st Pedro sv), Castellanos 5.5, Felipe Anderson 5. Allenatore: Sarri 6.

NAPOLI (3-4-2-1): Gollini 6; Ostigard 6.5, Rrahmani 6.5, Juan Jesus 6.5; Di Lorenzo 6, Lobotka 6.5, Demme 6 (15’ st Gaetano 6), Mario Rui 5.5 (35’ st Mazzocchi sv); Politano 5.5 (39’ st Lindstrom sv), Zielinski 5.5 (39’ st Dendoncker sv); Raspadori 5.5 (35’ st Ngonge sv). Allenatore: Mazzarri 6.

Arbitro: Orsato di Schio 6.

Note: ammoniti Demme, Romagnoli, Gila, Cataldi, Ostigard. Angoli: 4-3 per la Lazio. Recupero: 0’; 5’.

Finisce con uno zero a zero brutto che interrompe la striscia di quattro vittorie della Lazio, la sfida contro il Napoli di Mazzarri, una partita bloccata con un solo tiro in porta nell’arco di 95 minuti. Match molto tattico, con le squadre che non prendono rischi e concedono pochi spazi. In avvio di ripresa gol annullato a Castellanos per posizione di fuorigioco, dopo una bella rovesciata. A fine gara Sarri non ha rilasciato dichiarazioni, è andato subito via per un lutto familiare.