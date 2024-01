Tre espulsioni e Bove colpito da una bottiglietta: è caos. Zaccagni firma il rigore ed esulta mimando il pancione. Derby a nervi tesi, ma per Mattia è doppia gioia

lazio

1

roma

0

LAZIO (4-3-3): Mandas 6; Lazzari 6.5 (22’ Pellegrini 6), Patric 6, Romagnoli 6.5, Marusic 6; Guendouzi 6, Cataldi 6 (22’ st Rovella 6), Vecino 6.5; Felipe Anderson 6, Castellanos 6.5 (32’ st Isaksen sv), Zaccagni 7 (22’ st Pedro 5).

Allenatore: Sarri 6.5

(4-3-2-1): Rui Patricio 6.5; Kristensen 5.5, Mancini 6, Huijsen 5 (36’ Belotti 6); Karsdorp 5.5 (13’ st Azmoun 5.5), Bove 6 (31’ st El Shaarawy 5.5), Paredes 5, Cristante 6, Zalewski 5.5 (13’ st Spinazzola 5.5); Dybala 6 (1’ st Lo. Pellegrini 5.5), Lukaku 5.

Allenatore: Mourinho 5.5

Arbitro: Orsato di Schio 5.5.

Rete: 6’ st Zaccagni (rig)

Note: espulso al 51’ st Pedro per doppia ammonizione, al 55’ st Azmoun per comportamento scorretto, Mancini a fine partita. Ammoniti: Cristante, Castellanos, Mancini, Guendouzi, Pellegrini.

Derby rovente ai quarti di finale di Coppa Italia: tre esplusioni, grande nervosismo dentro e fuori dal campo, oltre, come se non bastasse, Bove della Roma è stato colpito al collo da una bottiglietta mentre usciva dal campo.

E’ Mattia Zaccagni, dal dischetto, a sbloccare il punteggio: pallone sotto la maglietta e gesto che mima l’arrivo di un bebé. Rigore netto che Orsato, seppur con l’aiuto della Var, concede dopo aver rivisto le immagini al monitor. La partita è a senso unico, i giallorossi reagiscono solo nel finale con il sinistro di Belotti che Mandas respinge in due tempi. Troppo poco per violare la difesa della Lazio che finisce in 10 per l’espulsione di Pedro a tempo praticamente scaduto (nel finale risse e altre due espulsioni, quelle di Azmoun e Mancini), ma porta a casa una vittoria che, oltre alla supremazia cittadina, la proietta in semifinale contro la vincente di Juventus-Frosinone. partita che si disputerà domani alle 21.