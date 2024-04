Lazio-Verona: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 26 aprile 2024 – Le giornate di campionato sono sempre meno, per questo i punti valgono doppio. Nella serata di sabato 27 aprile, la Lazio ospita il Verona in una sfida valevole per un match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Da una parte i capitolini proseguono il proprio inseguimento a una delle prime cinque posizioni, che significherebbero Champions League la prossima stagione, mentre i gialloblu dopo sono invischiati nella lotta per non retrocedere e puntano a mantenere ad ogni costo la massima categoria del calcio italiano.

I biancocelesti sono a caccia dei tre punti, per mettere nuova pressione su Roma e Atalanta. I giallorossi, con il successo ottenuto ai danni dell'Udinese nel recupero del match della trentaduesima giornata, sono volati a +6 rispetto ai cugini dell'altra sponda del Tevere, una situazione che, unita al vantaggio romanista negli scontri diretti, complica pesantemente la rincorsa dei ragazzi di Tudor. Gli orobici avranno la chance da parte loro quando recupereranno la sfida contro la Fiorentina, di mettere ulteriore distanza tra loro e gli aquilotti, ma nella speranza di qualche passo falso da parte delle rivali la Lazio ha il dovere di continuare la propria striscia vincente. Il posto in Europa per la prossima stagione non è ancora certo per i capitolini e per quanto sia chiaro come Europa League o Conference non abbiano il lustro della Champions, siano comunque competizioni importanti che mettono in palio soldi, prestigio e una chance di vincere una competizione continentale, evenienza celebrata troppo poco spesso dai tifosi di fede biancoceleste. Se a questo si aggiunge la frustrazione dell'aver patito l'eliminazione in Coppa Italia martedì scorso contro la Juventus, al termine di una sfida vinta dopo una grande prestazione di Castellanos.

Se in casa Lazio c'è rabbia e frustrazione per l'eliminazione subita in coppa contro i bianconeri, in casa scaligera c'è cauto ottimismo e tanta convinzione nei propri mezzi circa le possibilità di salvarsi. Il successo last minute arrivato al Bentegodi contro l'Udinese ha dato una spinta eccezionale in classifica e sebbene la distanza dalla zona rossa sia di 3 sole lunghezze, aver riassorbito l'Empoli e messo alle spalle Udinese e Frosinone, dà speranza a Baroni e ai suoi ragazzi. La trasferta di Roma contro i biancocelesti sulla carta è proibitiva in termini di risultato, ma a più riprese in questa stagione i gialloblu hanno ribaltato le aspettative della vigilia: i veronesi erano dati per spacciati dopo il fuggi fuggi di gennaio, ma la squadra è ancora in corsa e tra le serie candidate a mantenere la categoria. Contro la Lazio si aprirà un terzetto di sfide complicate, dopo il match nella Capitale infatti seguiranno i match casalinghi al Bentegodi contro la Fiorentina e contro il Torino, prima della trasferta contro la Salernitana, dove in palio ci saranno tre punti che potranno fare la differenza tra la Serie A e la Serie B.

La designazione arbitrale della trentaquattresima giornata di Serie A ha assegnato la direzione della gara Lazio-Verona al signor Davide Massa della sezione di Imperia. Il direttore di gara ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, Tremolada sarà il IV ufficiale mentre Pairetto e Doveri sono stati indicati nei rispettivi ruoli di VAR e AVAR. Per Massa si tratterà dell'incrocio numero 28 in carriera con la Lazio, con un bilancio di 11 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, con ben tre incontri diretti dai capitolini in questa stagione: la sconfitta casalinga contro il Milan, il derby d'andata pareggiato 0.0 e la semifinale d'andata contro la Juventus. Sono 16 invece i precedenti con il Verona, con uno score di 6 successi, 5 gare terminate in parità e anche 5 ko. Un solo incrocio in questa stagione con i gialloblu da parte del fischietto ligure, quando gli scaligeri pareggiarono per 0-0 in quel di Monza. In totale per il direttore di gara si tratterà della ventiseiesima direzione stagionale, la numero 14 di Serie A, a cui aggiunge 8 gare internazionali (5 Champions League, 1 Europa League, 1 Conference League, 1 Nazionali), 1 in Coppa Italia e 3 in Serie B.

Probabili formazioni

Tudor dovrà rinunciare a Gila, uscito malconcio contro la Juventus a causia di un problema muscolare. Al suo posto, pronto a tornare titolare Casale, insieme a Romagnoli e Patric, nella linea a tre davanti a Mandas. Non ci sarà nemmeno Kamada, il quale ha accusato un risentimento al polpaccio, nella rifinitura alla vigilia della sfida di Coppa Italia di martedì, al suo posto ci sarà Cataldi, con Guendouzi a comporre la mediana, mentre Hysaj e Marusic agiranno sulle fasce. Zaccagni torna a disposizione, così come Immobile, ma entrambi dovrebbero accomodarsi in panchina, almeno dal primo minuto. In attacco infatti ci si dovrebbe affidare ancora al Taty Castellanos supportato da Felipe Anderson e Luis Alberto.

Sono pochi invece i dubbi di formazione per Baroni. In attacco si va infatti verso la conferma di Noslin come unica punta, mentre Swiderski dovrebbe subentrare a gara in corso. Sulla trequarti c'è Lazovic con Suslov sugli esterni, mentre Folorunsho agirà nella zona centrale del campo, supportato anche dal duo Duda e Serdar in mediana. La linea a quattro davanti a Montipò sarà composta, da destra a sinistra, da Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani e Cabal.

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All. Igor Tudor.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Verona dello stadio Olimpico, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20.45 di sabato 27 aprile 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini e Fabio Bazzani.