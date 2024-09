Lazio-Verona: Baroni sfida il suo passato, probabili formazioni e orari tv

Roma 15 settembre 2024 - Il tempo delle correzioni, degli aggiustamenti e dei ritocchi è finito. La pausa per le Nazionali ha permesso alle formazioni di Serie A di operare i primi cambi di rotta e le prime evoluzioni delle varie formazioni, in attesa di vedere il delinearsi delle gerarchie di forza tra le varie squadre, intanto è il momento di tornare a cacciare i tre punti. Lazio e Verona lo faranno in un incrocio che lega le due squadre tra passato e presente nelle storie di tanti dei protagonisti che saranno in campo domani sera, lunedì 16 settembre.

Negli ultimi anni infatti tante delle personalità che domani saranno in campo e non solo hanno percorso la strada che lega la Capitale alla città di Romeo e Giulietta. Tra tutti loro ce ne sono due che spiccano sugli altri, se infatti l'ultimo in ordine temporale è Tijjani Noslin, il quale è passato dall'Hellas Verona alla Lazio solo quest'estate, i più importanti sono senza dubbio il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni e l'allenatore capitolino Marco Baroni. La squadra gialloblù è stata infatti il trampolino di lancio di entrambi, permettendo all'esterno d'attacco di debuttare in Nazionale e oggi diventare uno degli uomini simbolo della formazione laziale, tanto de venir eletto capitano una volta salutati sia Immobile, sia Luis Alberto. A operare questa scelta è stato però l'attuale allenatore della Lazio, Marco Baroni, lo scorso anno autore di una vera e propria impresa nel salvare la squadra Scaligera, dopo essersi visto ribaltare a gennaio la rosa, raggiungendo però l'obiettivo prefissato. Due storie di successo in Veneto che vorranno confermarsi anche sulla riva laziale del Tevere, detto che per l'esterno si può già parlare di una crescita incredibile da quando veste il bianco e il celeste.

Il Verona invece proprio come lo scorso anno, punta su tante scommesse, messe in mano però a un allenatore già autore di salvezze complicate e molto bravo a dare una solida identità alla proprio squadra. Paolo Zanetti ha infatti raccolto il testimone di Baroni e proprio come il tecnico ha visto la rosa essere spolpata in estate della maggior parte dei suoi pezzi migliori, per poi essere ricostruita ricca di tanti giocatori poco conosciuti a queste latitudini, sotto lo sguardo e il lavoro certosino del direttore sportivo Sean Sogliano. Le prime uscite hanno dato ancora una volta ragione alla formazione scaligera, capace così di continuare a coltivare il sogno della Serie A nonostante il budget ridotto rispetto a molte delle rivali. Due vittorie in tre incontri, togliendosi anche la soddisfazione di uno spettacolare e roboante 3-0 ai danni del Napoli di Conte. Una sorta di riscatto in queste prime partite per il tecnico ex Empoli, dopo l'esonero dalla panchina toscana. Quale miglior modo dunque per dare seguito a questo super inizio di stagione, se non facendo lo sgambetto al proprio predecessore?

A dirigere il posticipo del lunedì sera della quarta giornata di Serie A tra Lazio ed Hellas Verona è stato scelto come direttore di gara Luca Zufferli, della sezione di Udine. Il fischietto friulano sarà coadiuvato da Marco Scatragli e Davide Moro, delle sezioni rispettivamente di Arezzo e Schio. Quarto uomo sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, mentre in sala Var sederanno Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia e Gianluca Aureliano di Bologna. Per il fischietto friulano si tratta solo della seconda direzione stagionale, dopo aver arbitrato la sfida tra Roma ed Empoli nella seconda giornata di campionato. Per l'arbitro del Friuli Venezia-Giulia si tratta solo del secondo incrocio in carriera con la Lazio in campo, con un precedente successo biancoceleste per 4-1 contro la Salernitana. Un solo precedente anche con il Verona per il direttore di gara, con il pareggio scaligero dell'ultima giornata dello scorso anno contro l'Inter, campione d'Italia.

Probabili formazioni

Marco Baroni ha potuto godere di una rosa completa in queste ultime giornate di vigilia alla sfida contro gli scaligeri. Proprio per questo sono diverse le incognite di formazione per il tecnico toscano dei biancocelesti. Non è in dubbio la posizione di Provedel tra i pali, mentre per la difesa i favoriti sono Lazzari e Tavares sulle due fasce, con Patric e Romagnoli al centro della linea a quattro. In mediana Rovella è favorito su Vecino, per affiancare Guendouzi in mediana. In trequarti Dia dovrebbe essere confermato ai danni di Castrovilli al centro del reparto, con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra, alle spalle del solo Castellanos.

Paolo Zanetti deve fare i conti con diverse assenze, anche pesanti, come quelle di Duda, Frese, Suslov e Serdar. Per questo davanti a Montipò in difesa la linea a quattro dovrebbe essere composta da Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola e Magnani. I due mediani saranno Belahyane e Harroui, mentre sulla trequarti di campo Kastanos agirà al centro, supportato sugli esternida Livramento e Lazovic. In attacco ancora spazio a Tengstedt, attualmente favorito su Mosquera per completare il reparto.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Magnani; Belahyane, Harroui; Livramento, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Paolo Zanetti.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio ed Hellas Verona dello stadio Olimpico, valevole per la quarta giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 16 settembre 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini e Fabio Bazzani.