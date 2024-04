Lazio, dilemma per Tudor in attacco: Zaccagni out un mese

Roma, 4 aprile 2024 – Non è stato fin qui un inizio di settimana del derby piacevole per la Lazio. I biancocelesti di Tudor avevano bagnato con un successo il debutto del tecnico croato sulla panchina biancoceleste, ma purtroppo non sono riusciti a ripetere l'impresa di battere la Juventus due volte a pochi giorni di distanza. Nella sfida di Coppa Italia di martedì infatti i bianconeri si sono imposti per 2-0 sui capitolini, facendo iniziare male la fase di avvicinamento alla tanto agognata sfida stracittadina in programma per sabato 6 aprile alle 18.

Una partita sfortunata non solo per il risultato finale, ma anche dal punto di vista fisico per i giocatori laziali. Nel match infatti Zaccagni ha dovuto abbandonare anzitempo la sfida a causa di un problema fisico alla caviglia. Nella giornata di ieri sono arrivati i risultati degli esami strumentali, che raccontano di un problema sì serio, ma al tempo stesso meno di quanto sembrasse in prima battuta. Il giocatore ha infatti evitato la rottura dell'osso, tanto temuta dall'esterno in primis, ma anche dallo staff laziale. Questo però non significa che il rientro dell'ex Verona avverrà a stretto giro, al contrario invece sarà necessario uno stop dalle tre settimane al mese prima di rivederlo in campo, visto il legamento astragalico anteriore lesionato.

Questo il comunicato emesso dal club sull'argomento: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti non hanno evidenziato fratture scheletriche a carico della caviglia sinistra a seguito dell’importante trauma distorsivo riportato nel corso della partita contro la Juventus. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab per quantificare i tempi di recupero".

Intanto a Formello sono continuati i preparativi in vista proprio della sfida di sabato. Aperto il casting per i ruoli in attacco. In due partite infatti l'unica costante del reparto offensivo biancoceleste era stato proprio Mattia Zaccagni, schierato come trequartista sul centro sinistra del fronte offensivo, sempre invece variate le restante due posizioni, con cinque interpreti diversi in due partite, tra scelte iniziali e cambi a gara in corso. Al momento i favoriti per comporre il duo alle spalle della punta sembrano essere Luis Alberto a sinistra e Isaksen a destra, con Felipe Anderson schierato nuovamente come esterno a tutta fascia.

Apertissimo invece il ballottaggio per il ruolo di prima punta. Dopo la prestazione poco convincente in Coppa Italia, vuole tornare protagonista Ciro Immobile, che l'ultimo gol nella stracittadina lo ha trovato addirittura 3 anni fa. Dovrà però contendere il posto a un ispirato Castellanos, che non ha fatto la differenza nel match di campionato giocato contro i bianconeri, ma al tempo stesso sembra aver capito meglio i dettami del nuovo allenatore. Una sfida apertissima che potrebbe dare anche qualche piccola indicazione sul futuro dell'attacco laziale.

I mal di pancia del bomber di Torre Annunziata non sono una novità dell'ultima ora in casa laziale e al momento non sembra esserci aria di divorzio, ma al tempo stesso mai dire mai con il calcio moderno. Dall'Arabia Saudita non si sono di certo placati di punto in bianco gli interessamenti al bomber biancoceleste, per questo nelle ultime ore la Lazio starebbe sondando il mercato degli attaccanti per il dopo Immobile. Il club di patron Lotito sarebbe infatti sulle tracce del bomber greco Fotis Ioannidis. Centravanti del Panathinaikos, da 21 gol e 7 assist tra tutte le competizioni, ha realizzato 6 di queste marcature in Europa League. Dal valore di circa 15 milioni, il bomber ellenico ha attirato su di sé l'interesse anche di Eintracht Francoforte, Siviglia, Stoccarda e Sporting Lisbona. Una semplice suggestione per il momento, ma che potrebbe diventare una trattativa concreta nelle prossime settimane, dovesse il rapporto con Immobile ricucirsi e dovessero i club della Saudi Pro League fare offerte concrete per convincere il campano a trasferirsi nel paese di La Mecca.