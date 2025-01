Le altre partite. Sorpresa Arconatese. Scivola l’Oltrepò

Il secondo turno di ritorno dei gironi A, B e C della quarta serie ha mandato in archivio ben nove anticipi. Nel gruppo A l’Oltrepò è scivolato per 0-1 al Ciccione contro l’Imperia, ma resta fuori dalla zona pericolante con 23 punti. Nel B il colpo più grosso è lla vittoria dell’Arconatese di Giovanni Livieri (nella foto), fanalino di coda, per 2-1 sul campo della Varesina quarta in classifica. Vittoria esterna anche per il Sangiuliano City, 1-0 contro il Breno. Il Club Milano prevale 4-0 sulla Pro Palazzolo e fa respirare un po’ la sua graduatoria. Dopo sette vittorie di fila, la Folgore Caratese terza è costretta al pareggio in casa sull’1-1 dalla Casatese Merate. Nel girone C sorridono Villa Valle e Pro Calepina. La prima sottrae la posta piena ai veneti del Bassano superandolo per 1-0, la seconda va a prendersi tre punti sul terreno del Montecchio Maggiore. Tira invece il freno a mano il Caravaggio, 1-2 dall’Adriese.

Cristiano Comelli