Le convocazioni dei miti azzurri. Effetto carisma con Spalletti

Quattro moschettieri, quattro padri della Pedata azzurra accanto alla Nazionale. Il progetto-proclama di Luciano Spalletti in un’intervista al Corsport è decisamente suggestivo. Baggio, Totti, Antognoni e Del Piero convocati come numi tutelari, come talismani viventi alla corte del Ct durante la preparazione per l’Europeo di Germania. "A egregie cose il forte animo accendono l’urne de’ forti" scriveva Foscolo. Ma qui i “forti” sono vivissimi e possono giocare sul loro intatto carisma per trasmettere valori importanti agli azzurri di nuova generazione. Quattro numeri dieci che hanno segnato la storia del calcio italiano, tre campioni del mondo e un vicecampione col codino rilanciano l’antico progetto di Gravina , quello di ricostruire un grande Clan Italia senza barriere tra passato e futuro. E si sa che i grandi nomi al seguito portano pure bene. L’Italia campione del mondo 2006 aveva Riva come dirigente accompagnatore e quella europea di Mancini ebbe in Vialli un magnifico trascinatore. Oggi, nel clan di Spalletti, è Buffon il dirigente addetto alla squadra, un altro asso con la laurea mondiale. Se l’effetto carisma porta bene, chissà cosa potrà combinare l’Italia all’Europeo. Quattro angeli custodi del genere non ce li ha nessuna nazionale. Urge un moderno cantore per celebrare l’impresa.