Le convocazioni. Il sesto Europeo di Ronaldo. La favola di Ilicic

L’uno rinato in patria, l’altro che continua una carriera stellare, ma alla corte degli arabi. Josip Ilicic e Cristiano Ronaldo, due veterani (36 e 39 anni) convocati dalle loro nazionali per gli Europei. C’è la favola dello sloveno, attaccante dell’NK Moribor, ex Palermo, Fiorentina e Atalanta, è stato selezionato nel gruppo di 30 giocatori convocati dal ct Matjaz Kek per preparare il torneo continentale al via il 14 giugno. Ilicic non giocava con la sua nazionale dal 14 novembre 2021 in occasione del match valido per le qualificazioni ai Mondiali contro Cipro.

Cristiano Ronaldo, invece, si appresta a vivere l’undicesimo torneo internazionale della sua infinita carriera, il sesto Europeo. L’ex juventino che ora gioca in Arabia Saudita, nell’Al-Nassr, è stato inserito nella lista dei 26 giocatori ufficializzata dal selezionatore del Portogallo, lo spagnolo Roberto Martinez, per partecipare all’Europeo 2024 che si giocherà in Germania la prossima estate. Il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro giocherà il suo sesto Europeo (altro primato, cui vanno aggiunti cinque Mondiali. Ed il connazionale Nani, intervistato da A Bola, lo ha già ribattezzato ‘O Eternò. E mentre il portoghese mostra di non avere alcuna intenzione di fermarsi, un altro campione ha annunciato il ritiro. È il tedesco Toni Kroos, 34 anni, centrocampista del Real Madrid. Dopo l’Europeo in casa dirà basta. Vent’anni dopo il suo debutto agli Europei 2004 organizzati in Portogallo e ad otto anni dopo l’incoronazione della Seleçao agli Europei 2016, CR7, nativo di Madeira, si prepara a migliorare ancora i record che già detiene: delle selezioni (206) e delle reti (128) in nazionale.