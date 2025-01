Le decisioni del giudice sportivo. Ammenda alla Real Cameranese. Pietralacroce, stop a Santarelli

In Eccellenza una giornata di squalifica per Mazzoni (Fabriano Cerreto), Galeotti (Portuali), Tempestilli (Chiesanuova), Galante (Urbino), Vanzan (Maceratese), Maquiesse (Sangiustese Vp) e Paoli (Urbania). PROMOZIONE. Due giornate di stop per Savelli (Pergolese). Una giornata a Baldelli (Lunano), Mattioli (S.Oeso), Di Nuzzo (Sassoferrato Genga), Rossini (Biagio Nazzaro CHiaravalle), Gallotti (Gabicce Gradara), Giunghetti (Tavullia Valfoglia), Terrè (Vigor Castelfidardo). Ammenda di 80 euro alla Pergolese. PRIMA CATEGORIA. Due giornate di squalifica per Rotoloni (Borgo Minonna). Una a Masi (Montemarciano), Sampaolese (Borghetto), Gabrielli e Rinaldi (Castelfrettese), Monnati (Castelleonese), Brugiapaglia (Fc Osimo). Ammenda di euro 80 alla Real Cameranese "per aver la propria tifoseria, all’inizio della gara, fatto esplodere alcuni petardi". Squalificato fino al 12 febbraio Santarelli, allenatore del Pietralacroce. Inibizione fino al 5 febbraio per il dirigente Cipparrone del Borghetto. Per sospensione delle attività sportive nel campo Paolinelli nei giorni 31 gennaio e 1° febbraio disposta dal Comune di Ancona la gara Pietralacroce-Sampaolese è posticipata a domenica alle ore 15.