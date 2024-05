Le decisioni del giudice sportivo: sputi all’arbitro, multato di 100 euro il chiaravalle. Nel playout per non retrocedere la Jesina dovrà fare a meno di Donkor squalificato

In Eccellenza nel playout che si giocherà domani tra Jesina e Monturano le due formazioni non si presenteranno al completo. I leoncelli dovranno fare a meno di Baah Donkor squalificato per una giornata. Il Monturano invece dovrà fare a meno di Isidori. Dopo il primo turno playoff squalificato per quattro giornate David (Montefano). Una giornata a Gabrielli (Atletico Azzurra Colli) e Palmucci (Montefano). Una a Bonacci e Postacchini, entrambi del Montefano. Otto giornate per gli allenatori del Montefano Nico Mariani e Samuele Rossini. Ammenda di euro 200 al Castelfidardo "per aver, alcuni propri sostenitori durante la gara, acceso e lanciato in campo alcuni fumogeni, senza causare danni". PROMOZIONE. Nella sfida odierna contro la Vigor Castelfidardo il Trodica dovrà fare a meno di De Martino squalificato per una giornata. Una giornata anche a Marino (Fabriano Cerreto). PRIMA CATEGORIA. Tre giornate a Rossolini (Chiaravalle) "espulso per grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento rivolgeva all’arbitro espressioni gravemente irriguardose". Una giornata a Selimaj (Pietralacroce), Felicissimo (Olimpia Marzocca), Simonetti (Castelleonese), Bartolucci e Calcina (Borghetto), Posanzini (Senigallia). Squalifica fino al 21 maggio per gli allenatori Luchetta (Borgo Minonna e Spadaro (Pietralacroce). Ammenda di euro 100 al Chiaravalle "per aver alcuni soggetti non identificati attinto con numerosi sputi i finestrini dell’auto dell’arbitro regolarmente affidata alla custodia del dirigente addetto agli ufficiali di gara prima dell’incontro".