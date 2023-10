Le interviste. Biagioli: "Tre punti d’oro». Ciampelli: "Episodi decisivi»

ORVIETO – Il primo che incontriamo è il Presidente dell’Orvietana, Roberto Biagioli: "Ciò che conta è sempre il risultato. Tre punti, in questo momento, significano per noi ossigeno puro. Con i quali fare un bel salto, visti i risultati, e ci danno un po’ di tranquillità. Severino Capretti, ds biancorosso, appare soddisfatto: "Pian pianino stiamo riuscendo a costruire qualcosa di importante. Quando siamo partiti abbiamo subito incontrato problemi, diciamo, di infermeria. Le cose stanno andando a posto e si vedono i primi frutti. Uno dei più lampanti riguarda Marsili, al terzo gol in tre partite, costretto a saltare quasi tutto il primo periodo di preparazione. Pur tenendo conto degli errori, promuoverei tutte e tre le linee. E’ stata una partita dai toni molto elevati". Davide Ciampelli, tecnico del Trestina, nonostante il risultato, appare sereno: "La partita si stava incanalando sui modi in cui era stata preparata. Due episodi si sono messi di traverso".