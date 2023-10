Le interviste. Braglia: "Risultato sofferto e meritato. Sprecate occasioni»

GUBBIO – "Quella con l’Olbia si è confermata una gara difficile – dice mister Braglia – che alla fine siamo riusciti a vincere, seppur nel contesto di una prestazione sofferta. Discreto il primo tempo, quando abbiamo costruito e non sfruttato diverse occasioni da gol. Nella ripresa abbiamo trovato il gol nel momento meno bello per noi, ma il successo ci sta tutto. Venivamo da una sconfitta e volevamo la vittoria, cercata con insistenza e conquistata con un briciolo di buona sorte grazie ad un calcio di rigore" apparso a tutti netto. L’ha trasformato Bulevardi, il cui ingresso in campo è stato determinante. "Bulevardi – ha confidato Braglia – si è assunto una grossa responsabilità perché non è lui il rigorista, deve capire che deve giocare per la squadra". Da parte sua il giocatore ammette: "Ho chiesto a Mario Mercadante di tirarlo io e nella esecuzione c’era tutto quello che ho dentro in questo momento. Credo nelle potenzialità del gruppo al quale spero di dare una mano".