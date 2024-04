Le interviste: grande faiR play in campo e dopo la gara. Marco Bianconi: "Abbiamo realizzato un sogno». Il tecnico Manni: "La vittoria è tutta dei ragazzi»

Tutti ad Ibiza. Era la promessa in caso di vittoria del campionato e il patron Marco Bianconi ha l’intenzione di mantenerla. Da sottolineare però lo straordinario fair play tre le due società. Esulta contenuta in casa Acf Foligno, nessuna protesta da parte del Terni Fc. "Ho chiesto ai ragazzi – sottolinea un emozionato Marco Bianconi – di non eccedere nei festeggiamenti per rispetto del Terni Fc. Appena arriveremo a Foligno festeggeremo come si deve. Intanto godiamoci la vittoria. Abbiamo realizzato un sogno insieme ai tanti amici con cui siamo partiti dalla Seconda categoria. Dopo la vittoria della Promozione abbiamo detto che in due anni avremmo voluto salire in serie D e ci siamo riusciti. Complimenti al mister, ai ragazzi e a tutto lo staff". Entusiasta anche Alessandro Manni: "Se ci credevo alla mezzora della ripresa? In queste ultime giornate – precisa il tecnico dell’Acf Foligno – ho deciso di vivere tutti i momenti con serenità e l’ho fatto anche oggi. Io ho la fortuna di allenare dei ragazzi forti. Puoi fare i cambi e hai tante soluzioni con dei ragazzi che si sono messi a completa disposizione con grande umiltà. La vittoria è tutta loro". Amaro in bocca ma grande compostezza in casa Terni Fc. "Non abbiamo mai parlato di arbitri e non cominceremo a farlo adesso. Facciamo solo i complimenti all’Acf Foligno. Ci godiamo – sottolinea il ds Romeo Papini – i risultati del nostro settore giovanile con la vittoria del campionato Under 19 e Under 15 e iniziamo a pensare ai playoff. Abbiamo un mese per prepararci al meglio, dovremo allenarci bene cercando di tenere alto il ritmo. La serie D però era e resta un obiettivo e siamo convinti di avere le carte in regola per giocarcela".