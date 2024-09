Le opere di Rossano Ronci richieste anche in Europa. "Mandatemi a Parigi i due libri sugli ultras della Vis e della Vuelle»

I libri di Rossano Ronci sul movimento ultras della Vis e della Vuelle, viaggiano in Europa. "Progenie", il volume che racconta per immagini il movimento ultras della Vis Pesaro, e "Genesi", il volume dedicato con lo stesso criterio agli ultras della Vuelle, entrambi a cura di Rossano Ronci, sono richiesti da collezionisti di vari paesi europei. Tra gli altri, anche da ex esponenti della curva del Paris Saint Germain (Francia). Scrive infatti Olivier a Rossano a proposito di "Genesi": "Il tuo libro è stupendo con un tipo di foto diverse dagli altri libri: la scelta delle foto scattate dentro ai gruppi rende meglio le emozioni. Non conoscevo la storia di quella curva. Non pensavo che il movimento avesse una così lunga storia, con tanti ragazzi. Complimenti per il libro!". Identici apprezzamenti aveva suscitato il precedente libro di Rossano che era entrato nella curva e negli animi dei vari gruppi degli ultras della Vis Pesaro, cogliendone sentimenti ed emozioni visti da prospettive originali e profonde, diverse dalle solite immagini che ritraggono solo le curve. Un modo di raccontare, quello di Rossano Ronci, attraverso le immagini e soffermandosi sui particolari, sul gioco tra luci e ombre, sulle situazioni più diverse. Un tifo in bianco e nero, questi i colori scelti per le immagini dei libri di Ronci, che invita ad una approccio scevro di luoghi comuni e vero come i movimenti che immortala. Un modo di fare cultura del tifo.

Al collezionista del Paris manca invece "Profumo di Prato", la storia della tribuna Prato: "Mi manca unicamente il libro “Profumo di Prato” di Davide Eusebi, se sai dove comprarlo sono interessato", scrive Olivier a Rossano Ronci, i cui libri di fotografie sulle tifoserie pesaresi tanto apprezzati in Italia ed Europa sono reperibili anche a Pesaro telefonando al 331 3008019.