Le pagelle: bene anche il portiere Neri, il pesarese Rossoni e Zoia. Zagnoni leader, Rossetti fa gridare al gol

Neri F.6,5: determinante sul tiro di Morosini all’82’ che poteva costare la partita, per il resto sicuro nelle uscite.

Zoia 6,5: una transizione provvidenziale nega il gol alla Carrarese nel primo tempo, puntuale nelle chiusure contro avversari scomodi

Zagnoni 7: senza Tonucci infortunato, tocca a lui prendere per mano la difesa in una domenica per niente facile, se la cava con autorevolezza e con chiusure esemplari come quella su Cicconi pronto al tiro in area nella ripresa. Sfiora il gol di testa.

Rossoni 6,5: era la sua 150esima partita con la Vis ed è stata egregia: bravo nel pressing e negli anticipi, mai una sbavatura e anzi anche per lui interventi puliti e precisi su un attacco tra i più temibili

Pucciarelli 6: dai sui piedi partono palloni che danno respiro ala manovra non sempre semplice, specie nel primo tempo, per la forte pressione toscana. (79’ Neri G.Marco6. Entra bene)

Nina 5,5: solita generosità e intensità, ma soffre la qualità avversaria. (52’Iervolino 6. Fisicità e buone giocate, è anche merito suo la mezzora passata dalla Vis nella metà campo avversaria).

Nicastro 6: non perde un duello di testa, recupera palloni e fa salire la squadra, partita di spessore

Di Paola 6: centrocampo in sofferenza, agisce dal basso muovendo palloni, suo il cross per la traversa di Rossetti che ha fatto gridare al gol

Ceccacci 6: il giovane se la cava nella domenica più difficile con un Cecconi a volte inarrestabile. (52’Mattioli 6. Pressing alto e chiusure di esperienza)

Karlsson 5,5: stavolta non segna, anche se si impegna molto, ma finisce irretito nelle maglie avversarie. Regolarmente spinto dall’avversario, l’arbitro non lo tutela mai. (66’Molina 6. L’argentino si fa sentire, lotta su ogni pallone)

Rossetti 6,5: peccato per la gran parata di Bleve e per la complicità della traversa. Recupera palloni e sfiora la rete.

CARRARESE: Bleve 7, Imperiale 6, Della Latta 6,5 (79’Palmieri ng), Panico 6.5, Cicconi 7, Di Gennaro 6, Schiavi 6,5, Coppolaro 6, Belloni 6, (56’ Morosini 6,5), Zanon 6 (93’Grassini ng), Giannetti 5,5 (79’ Capezzi ng)

Arbitro Bozzetto di Bergamo: 5,5

d.e.