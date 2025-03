Athletic Club-Roma 3-1: la doppietta di Nico Williams elimina i capitolini. Giallorossi in dieci per 80'

Bilbao 13 marzo 2025 – Serviva una partita di grande valore per confermarsi a San Mames dopo la vittoria all'Olimpico, ma così non è stato. La Roma cade per 3-1 contro l'Athletic Club di Bilbao e saluta l'Europa League agli ottavi di finale. La doppietta di Nico Williams e la rete di Yuri Berchiche elminano i capitolini, mentre la rete dell'orgoglio giallorosso la firma Leandro Paredes su calcio di rigore. Tanto rammarico in casa romanista per l'espulsione di Hummels dopo appena 11 minuti di gioco che ha pregiudicato per intero la partita in Spagna.

Primo tempo

Agirrezabala è la scelta tra i pali di Valverde, coperto dalla linea a quattro composta da De Marcos, Unai Nuñez, Paredes e Yuri Berchiche. In mediana De Galarreta e Jauregizar sono i due giocatori chiamati a dettare i tempi di gioco. Iñaki Williams inizialmente a destra, Unai Gomez al centro e Nico Williams sulla fascia opposta, mentre è Sannadi la prima punta scelta per la gara. Dall'altra parte della barricata Ranieri conferma in larga parte le aspettative della vigilia. Hummels al cetnro della difesa, fiancheggiato da Mancini e N'Dicka nella linea davanti a Svilar. Rensch a destra, Angeliño a sinistra al fianco della coppia esperta in mediana, composta da Cristante e Paredes. Dybala e Baldanzi sono due trequartisti alle spalle di Dovbyk.

La Roma parte bene, i capitolini si difendono con ordine e provano a contenere le sfuriate iniziali dei baschi. In fase di possesso invece provano a giocare la palla, senza però fretta, così da costringere i padroni di casa a esporsi. Il piano partita sembra quello di non farsi schiacciare, gestendo anche il ritmo, ma questo salta completamente all'undicesimo. In fase di palleggio Hummels regala palla a Sannadi e nel tentativo di recuperare manca il pallone travolgendo in scivolata l'attaccante avversario in campo aperto. Turpin non ha dubbi e comanda il fallo, sventolando il cartellino rosso verso il difensore tedesco. Imperdonabile l'errore perché arriva da un giocatore di esperienza come lui. Il Var conferma la decisione del direttore di gara e tra le proteste giallorosse ammonito anche Svilar.

L'uomo in più regala spazi e mette il turbo al forcing del Bilbao. I due fratelli Williams sono i primi a farsi vedere. Al 17' è Iñaki il primo a concludere con un tiro potente, senza però centrare lo specchio. Al 23' il fratello Nico in slalom semina i difensori romanisti, ma il suo destro a giro si stampa sul palo interno, nel mezzo ci prova anche Sannadi, lanciato solo davanti a Svilar, ma il suo tocco sotto è sbilenco e non trova lo specchio della porta. Sofferenza immane già per i giallorossi, quando la partita non ha nemmeno raggiunto la mezz'ora di gioco.

I capitolini con coraggio provano anche a uscire dal proprio guscio. Si affidano alle sponde di Dovbyk e al talento di Dybala e Baldanzi per trovare qualche break prezioso anche a spezzare l'assedio avversario, ma è solo una l'occasione vera per i giallorossi. Sugli sviluppi di corner infatti Cristante anticipa bene sul primo palo la difesa avversaria, ma il suo tentativo è largo sulla sinistra di Agirrezabala. Il finale di primo tempo sembra sorridere ai giallorossi, sempre attenti a gestire le avanzate avversarie, compresa la buona parata di Svilar sul destro dal limite di Paredes, ma nell'ultima azione dell'ultimo minuto di recupero arriva la beffa. Nel terzo minuto oltre il 45' arriva il cross dalla sinistra di Iñaki Williams, tocco di Sannadi, che prolunga la sfera tra i piedi di Nico Williams. Il numero 10 calcia verso la porta e la deviazione di Angeliño mette fuori causa Svilar in grande recupero sul palo lontano. È 1-0 per l'Athletic Club alla fine della prima frazione di gara.

Secondo tempo

La sfida di San Mames riprende con l'ingresso di Berenguer per Unai Gomez, mentre Ranieri non cambia i propri uomini per il secondo tempo. Come immaginabile, parte subito con le marce alte anche il secondo tempo dell'Athletic Club, a caccia del gol che può valere il passaggio del turno. Ranieri vede i suoi giocatori in grande difficoltà e prova con l'inserimento di Soulé per Dovbyk a far guadagnare metri ai suoi ragazzi. Ce la fa, ma si espone anche alle ripartenze. Su una di queste ha la meglio Nico Williams sui suoi marcatori e Rensch è costretto a spendere il giallo per fermare la riparenza dei baschi.

Ranieri si gioca altri due cambi, gettando nella mischi anche Pisilli e Shomurodov, per Baldanzi e Dybala. L'attaccante uzbeko subito protagonista, perché viene lanciato benissimo in profondità, dove riesce a costruirsi anche lo spazio per calciare, ma para benesul primo palo Agirrezabala, deviando in calcio d'angolo. Sul ribaltone successivo però è ancor più bravo Svilar, eccezionale nell'occasione, perché Berenguer lanciato in ripartenza arriva in area e a tu per tu con il portiere prova a superarlo con il tiro rasoterra, ma si supera l'estremo difensore giallorosso. Intervento monumentale a salvare la sfera.

Il salvataggio di Svilar non basta però a mantenere la singola rete di distacco, al 67' infatti arriva la rete che ribalta il risultato dell'andata. Sugli sviluppi di calcio d'angolo, battuto da Berenguer, Yuri Berchiche anticipa tutti sul primo palo e realizza il gol del 2-0 per l'Athletic Bilbao. È una bolgia il San Mames per la rete del raddoppio basco. Sul doppio vantaggio comincia anche a gestire le energie la squadra di casa, entra Lekue per Aitor Paredes, mentre il Paredes giallorosso e Iñaki Williams vengono ammoniti per un acceso diverbio in area romanista. Qualche minuto più tardi arriva anche il momento di Guruzeta, il quale rileva Sannadi, osannato da San Mames per aver procurato l'espulsione di Hummels.

a partita sembra ormai destinata al triplice fischio senza ulteriori sussulti, ma le squadre non hanno esaurito le emozioni per la gara in corso. All'83' infatti si accende il talento di Nico Williams, il quale entra in area sul centro-sinistra, dribbla tutti, poi con il tocco sotto supera Svilar per il 3-0 dei baschi. In casa Roma per il finale entrano El Shaarawy e Saelemaekers per Cristante e Rensch, mentre per l'Athletic Club entrano Gorosabel e Prados per Iñaki Williams e Ruiz De Galarreta. Ma c'è spazio anche per l'orgoglio romanista nel finale di gara. Sull'apertura di Saelemaekers per El Shaarawy, De Marcos lo atterra in area di rigore ed è rigore per i capitolini e giallo per il difensore basco. Dal dischetto Paredes si regala la soddisfazione del gol, poi nel rush finale ammonito anche Soulé, ma la sostanza della gara non cambia più. A Bilbao vince e passa ai quarti di finale l'Atheltic Club, battuta per 3-1 la Roma, che paga gli oltre ottanta minuti di inferiorità numerica.