Le pagelle: biancorossi bene su tutta la linea. Prova corale maiuscola, Mamona mossa vincente

Neri F. 6,5: inoperoso nel primo tempo, nella ripresa si allunga alla grande su due tiri insidiosi dalla distanza e salva di piede nel finale.

Zagnoni 6,5: pressione alta e chiusure puntuali

Tonucci 6,5: riferimento per la difesa nonostante debba contenersi per tutta la partita per l’ammonizione rimediata in avvio (68’Rossoni 6).

Pucciarelli 8: molto attivo in avvio, splendido un suo cioccolatino al 17’ che Mamona non scarta. Al 27’ scarica in rete il 2-0 il vantaggio dopo un controllo e una penetrazione da manuale (88’ Kemayou ng)

Di Paola 7: gran mole di palloni lavorati, i suoi cross anche su calci piazzati tagliano l’area abruzzese e creano sempre problemi agli ospiti

Neri G. 6: intercetta un assist di Moruzzi che avrebbe squarciato la difesa al 36,’sfiora il 3-0 di testa al 42’ mancando la palla di un soffio. Legge male un paio di azioni nella ripresa che potrebbero costare le reti di Cangiano (traversa) e Masala (fuori)

Karlsson 8: prezioso l’assist per la rete di Pucciarelli, così come il lavoro di sponda nel primo tempo. Spinge in porta la palla del 2-0 con tempismo. Terzo gol di potenza e intuito. Altra prova maiuscola (68’ Molina 6,5, suo il tiro corretto da Da Pozzo per il 4-0).

Mattioli 6,5: prende le misure dopo la partenza a razzo del Pescara che però ben presto si esaurisce anche grazie a lui. Ruggente nel pressing alto.

Mamona 7: preferito a Nicastro con l’intento di allargare il gioco e aprire la difesa avversaria, si fa subito notare per buoni spunti. Serve con un grande spunto a Karlsson la palla del 3-0 (72’ Da Pozzo 6,5: è nel posto giusto al momento giusto per il 4-0).

Rossetti 6,5: lavoro di cucitura e copertura prezioso sulla fascia, nel primo tempo contrae e consente le ripartenze dei suoi.

Iervolino 6,5: dà al centrocampo la fisicità che serve per contrastare l’esuberanza biancazzurra che si spegne ben presto (87’Gulli ng)

PESCARA: Pliazzari 5,5, Squizzato 5 (46’Dagasso 5,5), Masala 5, Floriani 5, Meazzi 6 (73’ Capone ng), Pellacani 5,5, Mesik 5,5, Moruzzi 5 (56’ Milani 6), De Marco 5 (46’Franchini 6), Coppone 5,5 (46’Sassanelli 6), Cangiano 6.

Arbitro Vingo di Pisa: 6