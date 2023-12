Le pagelle. Cioffi inesistente, quanti errori Nador. Si salva Clemente

Perucchini 5: ha responsabilità sul gol, visto che respinge il tiro di Benassai sui piedi di Yeboah.

Marenco 6: puntuale in ogni intervento, gioca da esperto, peccato la sostituzione.

Pellizzari 6: ci mette una pezza in diverse circostanze e prova anche a costruire dal basso, sempre all’altezza della situazione.

Dutu 5: sbaglia troppi appoggi importanti soprattutto quando esce dall’area di rigore, e si perde Yeboah nella circostanza del gol.

Clemente 6,5: il migliore dei dorici, sempre pronto a proporsi sulla fascia, altrettanto deciso nel contenere Visconti, decisivo a più riprese nel secondo tempo.

Saco 5: impreciso nel primo tempo, ma almeno ci mette il fisico.

Nador 4,5: sbaglia molti passaggi, alcuni anche in posizione pericolosa, prova assolutamente sotto ritmo e incolore.

Agyemang 5,5: corre e si impegna sino in fondo ma gioca a lungo avulso dalla manovra.

Energe 5: fatica a entrare in partita, non salta mai l’uomo, già in vacanza.

Spagnoli 6: lotta quasi come al solito, prova a far salire la squadra, ma anche il suo primo tempo è da dimenticare. Si accende nel finale, quando la partita ormai è decisa.

Cioffi 4,5: primo tempo inesistente, ripresa idem o quasi: una partita anonima e da dimenticare. All’Ancona serve di più.

Basso 6: entra nella ripresa e comincia subito con il piglio giusto, per ritmo e per intenzioni.

Paolucci 5,5: subentra non al meglio nella ripresa, comincia bene poi si perde, al pari del resto della squadra.

Mattioli 5: mezz’ora in cui quello che fa lo fa male.

Kristoffersen e Gavioli ng.

All. Colavitto 5: non è la solita Ancona, ma è vero anche che non è la sua Ancona, nel senso che è stata costruita per Donadel. Nonostante nell’intervallo provi a scuotere la squadra, nella ripresa arriva il gol che decide il match. E la squadra viene contestata dagli 88 anconetani a Lucca.

g. p.