Le pagelle dell’Italia. Dimarco e Pellegrini presenti. Chiesa e Di Lorenzo in affanno

Vicario 6 Preciso nelle uscite. Rischia qualcosa con un colpo di testa per mantenere alta la squadra. Con i piedi dimostra di essere portato alla costruzione dal basso. Pronto a respingere una conclusione ravvicinata di Demiral.

Di Lorenzo 6 Fatica a trovare la posizione. Molto preoccupato per la velocità di Yildiz non riesce a creare una valida staffetta di destra con Orsolini. Cresce nella ripresa con una chiusura fondamentale.

Mancini 5,5 Un disimpegno piuttosto pericoloso: sfiora quasi l’autogol. Perde l’uomo: ancora da registrare.

Bastoni 6 Rischia il giallo con una trattenuta che in un match non amichevole avrebbe avuto un peso e una valutazione differente. Tra i due centrali è il più sicuro.

Dimarco 7 Il ’Pendolino’ di sinistra è il più in palla. Gioca molto alto..In difesa si fa sentire. E’ un giocatore totale.

Cristante 7 L’azione migliore del primo tempo è del giallorosso. Anticipa, si propone sulla fascia e mette in mezzo un pallone invitante sul quale Retegui non arriva. E prima dell’intervallo timbra il palo.

Jorginho 6 Nel centrocampo a due è quello che, per esperienza e personalità, si occupa con maggiore dedizione alla regia.

Orsolini 6 Il più osannato. Ogni pallone toccato, un boato. Non riesce quasi mai ad accendersi. E si fa notare per un’entrata scomposta che gli costa il cartellino giallo. Sostituito all’intervallo.

Pellegrini 7 Una punizione non troppo lontana dal bersaglio grosso. Si incarica della battuta degli angoli, sia da destra che da sinistra. E nell’ultimo del primo tempo, da destra, pesca Cristante che centra il palo.

Chiesa 5,5 Non trova mai lo spunto per rendersi pericoloso e sfruttare le sue doti di incursore. Ancora ingolfato. Come Orso, finisce anzitempo sotto la doccia.

Retegui 6 Fare il centravanti di una squadra che sta ancora cercando un’identità precisa non è il massimo. Si impegna, pressa, corre e raddoppia. Si mette al servizio dei compagni. Ma la punta centrale deve avere anche maggiori caratteristiche di finalizzatore.

Zaccagni 6 Qualche giocata discreta. Niente di più.

Cambiaso 6 Conosce le zolle del Dall’Ara. Entra al posto dell’ex compagno Orsolini. Non trova il guizzo per il gol.

Fagioli 6 Al posto di Jorginho. Ne eredita il ruolo e responsabilità.

Raspadori 6 Cerca il gol nello ’stadio di casa’. Non si sblocca.

Frattesi 6 Lo stesso destino in nerazzurro. Deve partire di rincorsa.

Calafiori sv Spalletti fa come il primo Thiago. Riccardo largo a sinistra al posto di Dimarco. Ma ormai è un centrale con i fiocchi. Cinque minuti (più recupero) di azzurro.

Allenatore Spalletti 6 Le amichevoli sono un peso per la Nazionale che ha bisogno di sentirsi sotto pressione. Squadra ordinata che può e deve fare meglio.

Voto squadra 6

Alessandro Gallo