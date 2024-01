Le pagelle. Neri salva il risultato tre volte. Zoia riesce a tenere la fascia

Neri F. 6,5: tre miracoli, uno nel primo tempo e due su Antenucci nella ripresa. Ingenuo nel finale ad appoggiare la palla e riprenderla a provocare una terrificante punizione a due per fortuna respinta dalla barriera.

Zoia 6: tiene la fascia nel martellante ritorno della Spal dopo il gol del vantaggio, coprendo le spalle a Mamona a cui cede la licenza di offendere. Provvidenziale salvataggio nella ripresa da centrale.

Tonucci 6,5: prova d’autorità, l’ennesima. E’ il perno della difesa e dove non ci arriva di testa lo fa con la schiena o le gambe. Si arrende solo all’infortunio. (64’Peixoto 5.5, suo il tocco decisivo nell’autogol)

Rossoni 6,5: se la cava bene al fianco di Tonucci, evitando che gli avversari finalizzino la pressione. Nella ripresa prende la posizione laterale di Da Pozzo e chiude in extremis su Maistro.

Di Paola 6: agisce da regista basso con ordine, smistando palloni e quando si avvicina alla porta avversaria lo fa pericolosamente, come nello spettacolare destro al volo del primo tempo in cui rischia il raddoppio

De Vries 5,5: non concretizza un bell’invito di Mamona in profondità nel primo tempo, più a suo agio nelle line orizzontali che in profondità, non accende la miccia quando ha davanti l’avversario da superare per entrare in area. (95’ Molina ng)

Karlsson 6,5: splendida torsione di testa con la palla che incrocia il palo più lontano, il gol realizzato è un colpo di classe che inganna l’estremo ospite Alfonso preso in contropiede. Bene anche in copertura. Nella ripresa rischia il raddoppio su tiro da fuori. Senza Sylla gli toccano gli straordinari.

Mamona 6,5: scodella due palloni in avvio, uno dei quali viene spinto in gol da Karlsson. Sempre attivo sulla fascia, meno nella fase difensiva, ma resta uno dei più propositivi anche quando viene spostato sulla fascia sinistra da Banchieri nell’intento di dare una mano a Da Pozzo. (64’ Pucciarelli 6, pressing e generosità)

Rossetti 6. Lavoro sporco ma prezioso in interdizione e cucitura tra i reparti.

Iervolino 6: fisicità e aggressione ai palloni, presenza utile nel reparto nevralgico. (72’Valdifiori 6: si sacrifica in copertura)

Da Pozzo 5,5: a disagio nella fascia sinistra nel ruolo di marcatore,viene spesso saltato e i maggiori pericoli arrivano dalle sue parti con la Spal che insiste parecchio sulla sua fascia specie nel primo tempo. (46’ Neri G. 6: buon esordio al centro della difesa)

Spal: Alfonso 5,5, Fiordaliso 6, Contiliano 6 (86’Puletto ng), Bertini 6 (62’Antenucci 6,5), Collodel 6,5 (94’ Valentini), Rabbi 6, Bassoli 6, Peda 5,5, Tripaldelli 6 (63’ Celia 6), Maistro 6,5, Rao 5,5 (63’Edera 6). All. Colucci

Arbitro: Castellone di Napoli 6

d.e.