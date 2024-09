Le pagelle. Nicastro battaglia, salva gol e sfiora la rete. Pagate due disattenzioni

Vukovic 6: poco impegnato. Esordisce con un bagher al 40°. Prova a metterci il piede nel cucchiaio di Cicciarelli su rigore, ma non basta. Nulla può sull’incornata di Capuano

Palomba 5,5: re dei contrasti aerei, ma mpreciso e insicuro nell’azione del gol. Poi è attento fino all’ultimo, immolandosi evita il 3 a 0 nel recupero

Coppola 6,5: attento in fase difensiva. Molto pericoloso a 20 minuti dal termine con un tiro dalla distanza che Vannucchi alza sopra alla traversa

Tonucci 5,5: ingaggia per tutto il primo tempo una lotta fisica con Cianci, neutralizzandolo fino al momento in cui anticipa Di Paola guadagnandosi il rigore. Perde il duello aereo con Capuano in occasione del 2 a 0 (22’st Neri 6,5: propositivo. Subentra dopo il 2 a 0 e ha la palla per riaprire la partita)

Orellana 5,5: nel primo tempo ingolososisce il pubblico con tocchi di grande qualità anche se, azzardando molto, a volte sbaglia. Nella ripresa di lui non c’è traccia e la Vis ne risente (38’st Okoro ng)

Zoia 6: preciso in difesa, prova anche qualche spunto offensivo (35’st Gambino ng)

Pucciarelli 6: oggi regista d’interdizione. Stellone sfrutta la sua agilità nelle chiusure preventive, attribuendogli così un ruolo da comparsa. Nel secondo tempo però prova a prendersi la Vis sulle spalle

Di Paola 5,5: generoso. Cerca di essere importante in entrambe le fasi. A ridosso dell’ intervallo è però ingenuo e arriva controppa foga su Cianci, commettendo il fallo da rigore (22’st Tavernaro 6: entra bene in partita, con un paio di spunti)

Paganini 6: Indispensabile. Azzarda la giocata su Turcio facendo partire l’azione offensiva umbra che porta al rigore, ma si fa perdonare con grinta, corsa e qualità. Cerca la rete con una rovesciata e un colpo di testa da corner. Non fortunato

Cannavò 6: le sue accelerazioni sono sempre pericolose. Crea panico nella difesa ospite peccando però nell’ ultima scelta. Ammonito per proteste in un finale molto nervoso

Nicastro 6,5: Impeccabile. Pulisce palloni per tutta la partita e salva un gol fatto. Poco dopo, però, è il suo colpo di testa a esser respinto proprio sulla linea Ammonito nella rissa a fine primo tempo

Ternana: Vannucchi 6,5 Casasola 6 (42’st Donati 6), Loiacono 6,5, Capuano 6,5, Tito 6; Corradini 6,5, Damiani 6; Romeo 5,5 (42’st Patané 6), Curcio 6 (15’st De Boer 6), Cicerelli(7) (30’st Maestrelli 6); Cianci 6,5 (30’st Ferrante 6) All. Abate. 7

Arbitro: Lovison (sez. Padova) 5