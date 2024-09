Le pagelle. Prestazione eccellente dalla difesa all’attacco. Pucciarelli in mediana convince sempre di più

Vukovic 6.5: qualche uscita di pugno, prima vera parata all’88’ su tiro di Ladinetti. Al 93’ c’è sul colpo di testa di Corona.

Zoia 6,5: fluido sulla fascia, gioca nella metà campo avversaria. Bravo a dialogare nello stretto, pericolosissimo al 53’ quando schiaccia su Tantalocchi di testa la palla del possibile vantaggio. Serve al 75’ un assist perfetto per Cannavò in area (quasi gol).

Bove 6,5: non si limita a difendere, nella prima mezzora, quando la Vis spinge di più, è l’attaccante aggiunto e nella ripresa si ripete. Punto fermo, una sicurezza.

Palomba 7: preciso nelle chiusure grazie alla sua velocità, buon sincronismo con il reparto, sempre attento ad accompagnare l’azione e a non farsi cogliere impreparato. Schianta tutti in elevazione per le rete del raddoppio.

Pucciarelli 7: egregio lavoro di interdizione, filtra palloni che alzano il baricentro della squadra, prezioso tra i reparti.

Molina 5,5: aggressivo ma non sempre preciso negli stop, generoso fino ad essere ammonito, anche se non troppo incisivo (57’ Cannavò 7, parte subito forte, incontenibile la sua percussione al 65’ che provoca la punizione poi realizzata da Di Paola. Torsione e quasi gol al 75’ su assist di Zoia).

Paganini 6,5: impiegato ancora in mezzo al campo, lavora palloni e comanda le operazioni con esperienza. Splendido il suo suggerimento per Zoia al 53’ che vale quasi il gol.

Coppola 6: Italeng non è un cliente facile, ma lui se la cava bene ed è anche propositivo. Nella ripresa però una sua disattenzione al 52’ potrebbe costare il gol.

Orellana 6,5: ogni volta che tocca la palla provoca un certo imbarazzo tra gli avversari. Taglia palloni a ripetizione in area. È il più pericoloso nel primo tempo, con due tiri fuori di poco e uno neutralizzato dal portiere ospite. Nella ripresa pesca bene Molina in area (79’ Nina 6 chiude i varchi).

Tavernaro 6,5: due cross pericolosi nel primo tempo e tanta pressione, un bel fendente al 34’ costringe Tantalocchi agli straordinari (63’ Di Paola 7, decisivo, splendida la punizione appena entrato, così come la decisione di Stellone di inserirlo tempestivamente).

Okoro 6: agisce in profondità cercando anche i palloni più improbabili e dando un certo peso all’attacco (57’ Nicastro 6, tiene in apprensione la difesa avversaria e libera spazi per Cannavò).

PONTEDERA: Tantalocchi 5,5, Martinelli 5,5 (46’ Espeche 5,5), Ambrosini 5,5, Italeng 5,5 (66’Corona 6), Ragatzu 5,5, Ianesi 5,5 (77’ Van Ransbeek ng), Guidi 6, Perretta 5,5, Cerretti 5,5, Pietra 5,5, (66’ Sala 5,5), Ladinetti 6.

Arbitro: Viapiana di Catanzaro 6