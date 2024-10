Le pagelle. Pucciarelli, Coppola e Bove sono invalicabili

Vukovic 6: una partita da spettatore la sua. Appare comunque sicuro nelle uscite.

Bove 6,5: goloso. Dopo il gol ci ha preso gusto e spesso si ritrova sulla trequarti avversaria. Impeccabile nella sua zona di competenza

Coppola 6,5: garanzia, sempre preciso. Subito ammonito, si invola alla prima occasione umbra piazzandosi davanti con il corpo e respingendo di petto il tiro di palson in piena area evitando così guai per Vukovic. È il leader di questa difesa.

Palomba 6: bene in copertura un po’ impreciso nella costruzione dal basso

Zoia 6: timido. Contenuto egregiamente da Giraudo, viene prima ammonito e poi sostituito nella ripresa. Tuttavia rimane suo l’ottimo anticipo in fase offensiva che spalanca la porta per Cannavò.

Tavernaro 6 (dal 62’): volenteroso. Lottando nei contrasti aerei e con degli slalom sulla fascia prova ad essere decisivo.

Di Paola 6: va in crescendo. Prova a essere utile in entrambe le fasi, nel finale tenta di prendersi la Vis sulle spalle ma senza mai trovare il guizzo vincente.

Paganini 6: tappabuchi, vince diversi contrasti. Sale in cattedra in avvio di ripresa con 2 cross molto insidiosi. Infatti se il primo viene pericolosamemte girato da Nicastro, il secondo finisce sulla traversa. Con un’incornata di testa da corner prova a trovare la gloria personale.

Orellana 5,5: si sporca le mani anche in fase difensiva. Davanti è ingabbiato dalla pressione a uomo di Torrasi e non trova varchi.

Peixoto 6 (dal 62’): propositivo prova anche qualche spunto sulla corsia

Pucciarelli 6,5: intelligente. Ben contenuto in fase offensiva risulta fondamentale nelle chiusure preventive. Indispensabile per questo gruppo.

Nicastro 6: generoso. Prezioso anche in fase difensiva ma spreca la chance per aprire il match non sfruttando l’errore di Gemello che non riesce a trattenere un pallone volante in avvio di gara. Pericoloso anche in avvio ripresa in semi rovesciata

Molina (dall’87’) s.v.

Cannavò 5,5: deludente. Prova a mettersi in proprio in qualche occasione ma per lui non è giornata. Nella ripresa si vede respingere da Angella un tiro sulla linea di porta.

Okoro 6 (dal ’79): reattivo fin da subito, ci mette tanta grinta.

Perugia: Gemello 5,5, Angella 6,5, Giunti 6, Bacchin 6, (28’ st Lisi 6), Amoran 6, Bartolomei 5,5, Cisco 6,5 (17’ st Seghetti 6), Palsson 5,5 (17’ st 20 Ricci 6), Torrasi 6 (38’ st Di Maggio 6), Mezzoni 6,5, Giraudo 6,5.

Arbitro: Gioele Iacobellis 5,5.