LE Pagelle. Ricci e Ferrante fanno fatica, si salva Sbaffo

MASCOLO 5,5: Rimedia tre reti, ma non può fare niente. Non commette grandi errori ed impedisce un passivo ben più pesante.

RICCI 5,5: Ha qualche difficoltà a contenere spesso gli esterni rossoneri che si infilano nella difesa giallorossa con facilità. (Dal 20’ st FERRETTI sv)

FERRANTE 5,5: Fatica un po’ troppo a contenere Rizzo Pinna, il migliore della Lucchese. Gioca un tempo, poi Pagliari decide di sostituirlo. (Dal 1’ st PELAMATTI 5,5: il tecnico lo manda in campo ad inizio ripresa, ma non riesce a dare la giusta sferzata).

SHIBA 6: Prova a fare, ma sembra un po’ troppo solo a fare qualcosa per la squadra.

VELTRI 5,5: Cerca di farsi vedere, ma non sempre è preciso e commette qualche errore di troppo.

MORRONE 5,5: Un po’ sottotono. A centrocampo perde qualche pallone di troppo. (Dal 1’ st EGHAREVBA 5,5: Si mette al servizio della squadra, ma non è sempre lucido, come il mister vorrebbe).

SBAFFO 6: Si impegna tanto e prova a mettere al centro dei cross invitanti, dove però i compagni di squadra non riescono ad arrivare.

CARPANI 6: Si fa vedere pericolosamente in attacco, ma trova davanti una difesa attenta e precisa. (Dal 30’ st RAPARO sv).

LONGOBARDI 6: Lotta molto e prova a crederci, ma non viene servito sempre nel migliore dei modi.

MELCHIORRI 6: Ci crede fino alla fine. Realizza il gol, che purtroppo non riesce ad riaprire il match. Peccato perché avrebbe potuto veramente cambiare la partita.

AHMETAJ 5,5: Non si rende quasi mai pericoloso. È anche servito poco dai compagni, che non lo mettono in condizione di tirare. (Dal 1’ st LIPARI 5,5: Dovrebbe portare maggior peso, ma non riesce nell’intento ed anche lui non incide come dovrebbe).

Alessia Lombardi