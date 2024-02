Le pagelle. Serata da dimenticare per Shiba e Veltri. Carpani il migliore

MELI 6: è sembrato non irreprensibile sulla rete di Ianesi e su una marcatura di Delpupo ma ad un certo punto è dovuto ricorrere a più degli straordinari per contenere i debordanti attacchi ospiti.

RAIMO 5: quasi non pervenuto se non fosse per la rete che non ci è sembrata propriamente voluta. Era all’esordio e migliorerà ma le premesse non sono incoraggianti.

SHIBA 4,5: partita deludentissima e tra i protagonisti in negativo di quella dozzina di minuti di buio pesto. Si assume le responsabilità su alcune reti assurde.

VELTRI 4,5: altra serata totalmente da dimenticare. E’ un vero peccato gettargli la croce addosso. Pagliari inevitabilmente lo lascia negli spogliatoi all’intervallo e con ALLIEVI (6) che merita la sufficienza le cose vanno un pochino meglio.

LONGOBARDI 4,5: una delle più brutte partite in assoluto di questo ragazzo che sembra la brutta copia di quello che tutti gli addetti ai lavori avevano ammirato nel girone di andata. Il perché di questa involuzione è davvero un mistero insondabile, ma certi match non debbono più ripetersi.

MORRONE 5,5: lo diciamo spesso, in quanto ad abnegazione e generosità non è secondo a nessuno. Colpisc e poi una traversa che grida ancora vendetta.

FIORINI 5: all’esordio, onestamente, ha fatto vedere ben poco. Qualcosa si intravede ma ci si aspetta davvero qualcosa di molto molto diversa.

EGHAREVBA 5: qualche spunto isolato ma poco, troppo poco. Non salta quasi mai l’uomo ed invece è quello che ci si aspetta da chi occupa il suo ruolo e la sua posizione.

CARPANI 6,5: segna il gol del vantaggio, propizia il secondo e la fascia di capitano sembra dargli energia e linfa nuova. Non è bastato in questa circostanza ma su di lui si può contare.

LIPARI 5: serata in ombra dove non si è mai messo davvero in luce.

MELCHIORRI 6: non segna è vero ma canta e porta la croce.