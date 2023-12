Le pagelle. Spagnoli ed Energe i più attivi, per Cella partita da dimenticare

Perucchini 5,5: prezioso nel primo tempo in uscita su Forte così come nel finale su Parlanti, poi nella ripresa tre gol su cui può davvero poco.

Clemente 6: perfetto l’assist dal fondo per la testa di Spagnoli nel primo tempo, nella ripresa cala come tutti.

Cella 5: sbaglia due volte su Forte in occasione del secondo gol del Sestri e ha responsabilità anche sul terzo. Partita da dimenticare.

Pellizzari 5,5: gioca un ottimo primo tempo al pari del resto della squadra, non c’è quando servirebbe nella ripresa.

Martina 6: prova ripetutamente a fare male al Sestri sulla fascia sinistra, sempre tra i migliori.

Saco 6: buona partita in fase di contenimento come in avanti, recupera palloni preziosi, il migliore dei dorici nella ripresa horror.

Gatto 6: dirige l’orchestra biancorossa mettendo sempre in campo equilibrio ed esperienza.

Paolucci 6: lottatore e motore del centrocampo biancorosso, esce lui e l’Ancona si spegne.

Energe 6,5: galleggia tra le linee avversarie pronto a colpire, come quando appoggia in porta nel finale di primo tempo la palla del raddoppio. Per lui il terzo gol in campionato.

Spagnoli 6,5: firma di testa l’ottavo centro stagionale, combatte in ogni parte del campo, gioca per i compagni. Peccato che affondi insieme alla squadra nel secondo tempo.

Cioffi 6: sfortunato in un paio di circostanze, come in quella in cui con il suo destro propizia il raddoppio dell’Ancona. Sbaglia alcuni appoggi ma dimostra di essere in crescita.

Peli 5: mezz’ora in cui, complice lo sbandamento della squadra, non riesce mai a mettersi in luce.

Basso 5,5: ha il merito di calciare in porta quella palla del gol-non gol da cui nasce poi la terza rete del Sestri, ci mette la consueta energia, ma non basta.

Dutu 5: venti minuti in cui tenta invano a dare una mano a una squadra che affonda.

Kristoffersen 5: venti minuti poco significativi, almeno ci mette il fisico.

Gavioli ng.

All. Colavitto 5: squadra irriconoscibile nella ripresa dopo che sembrava aver messo al sicuro la partita. I cambi non incidono sul match.

g. p.