Le pagelle. Vukovic chiude tutto, Di Paola un vero leader

Vukovic 7,5: è un muro! Impeccabile in ogni occasione in cui viene chiamato in causa (foto). Decisivo soprattutto nella ripresa.

Bove 6: nel primo tempo si vede spesso anche nella trequarti avversaria. Prezioso in difesa

Tonucci 6,5: solido.Con grinta e determinazione allontana diversi palloni insidiosi, tamponando anche occasioni pericolose e trasmettendo tanta carica ai suoi nella battaglia della ripresa.

Coppola 6,5: decisivo. È sua la zampata della vittoria. In difesa giganteggia nei contrasti ma a volte soffre la pericolosità avversaria soprattutto nel primo tempo.

Zoia 6,5: attento. In fase difensiva si rende utile alla causa.

Paganini 6,5: partita di sostanza. Cerca di essere importante in entrambe le fasi e finisce sfiancato.

Pucciarelli 6,5: generoso. Fondamentale nelle chiusure difensive. Rientro dall’ infortunio cruciale per le sorti del match. (45’ s.t: Ceccacci n.g.)

Di Paola 7,5: pericolo costante. Protagonista di ogni azione offensiva vissina. Colpisce l’ennesimo legno stagionale con una gran botta dalla distanza che apre le danze ad un match di grande spessore e alla fine rischia il raddoppio.

Cannavò 6,5: nel primo tempo è un treno. Alla corsa prorompente aggiunge qualità nei cross che giungono costanti e precisi in area di rigore. Meno incisivo nella ripresa (38’ s.t Peixoto: n.g.)

Nicastro 6,5: sfiora il gol nel primo tempo. Impreziosisce con qualità ed esperienza ogni sua giocata,cercando di fare salire la squadra nell’ assedio riminese della ripresa

Okoro 6: vivace. Prova a rendersi utile alla causa senza mai incidere Dal 12’ s.t: Tavernaro 6: determinato. Mostra un bello spirito combattivo

ARBITRO, Striamo di Salerno: 5,5. Decide di lasciar giocare veramente tanto. In questo modo rischia di far innervosire il derby.

RIMINI: Colombi 6, Falbo6,5, Bellodi 6 (46’ st Accursi n.g), Gorelli 6, Malagrida 6 (1’ st Parigi 5,5), Piccoli 5,5 (17’ st Cioffi 5,5), Megelaitis 6, Lombardi 6 (17’ st Fiorini 5,5), Longobardi 6, Langella 6, Ubaldi 6 (27’ st Cernigoi n.g)

Lorenzo Mazzanti