Lecce-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in tv

Lecce 31 marzo 2024 - La Serie A continua il proprio percorso negli ultimi episodi della propria stagione e dal Via del Mare passano sogni, ambizioni e speranze delle due formazioni giallorosse di questo campionato. Nel lunedì primo aprile, giorno di Pasquetta, i capitolini volano in Puglia dove affronteranno il Lecce di Gotti in una partita che si preannuncia per cuori forti. Ambizioni opposte per due squadre che nella loro testa hanno il solo obbligo di vincere per tenere a bada le rivali in una corsa selvaggia tra salvezza e Champions League.

I salentini vogliono dare continuità al successo ottenuto in Campania contro la Salernitana. Una partita brutta dove il calcio di Gotti si è dimostrato nella sua versione più crudele e cinica a discapito delle ultime speranze di salvezza ai granata. Un gol, o meglio un'autorete di Gyomber, nel primo tempo ha regalato tre punti fondamentali per i giallorossi pugliesi. I salentini sono lontani sempre tre soli punti dalla zona rossa, ma al tempo stesso hanno accumulato un piccolo cuscinetto di quattro squadre. Nulla che non possa scomparire nel giro di una settimana, ma concede ai salentini il giusto margine e la giusta tranquillità per affrontare con la spensieratezza necessaria questa sfida contro i capitolini. Sulla carta infatti il Lecce non ha nulla da perdere contro la Roma e questa è la mentalità vincente per affrontare una sfida sulla carta quasi insormontabile come quella di fronte ai salentini.

Ovviamente De Rossi non ci terrà a regalare a Gotti il suo secondo successo in altrettante partite sulla panchina leccese. L'ex capitano, come lui stesso ha detto alla viglia del match, ha ribaltato le aspettative sulla suo percorso in giallorosso, ottenendo risultati eccellenti in un lasso di tempo sempre superiore. Il tecnico vuole guadagnarsi la riconferma sul campo e per farlo deve continuare la propria rincorsa alla Champions League. Il Bologna di Thiago Motta non accenna a rallentare il passo, proprio come l'Atalanta, le due principali rivali dei capitolini al quarto posto in questo momento, in attesa ovviamente di conoscere se anche il quinto posto varrà o meno la Champions League. Se a questo si aggiunge una Juventus che zoppica e potrebbe clamorosamente venire riassorbita nella lotta per il quarto posto, ecco che vincere al Via del Mare non diventa solo una dolce possibilità, ma un imperativo categorico, per rendere ancora più accesa la lotta di vertice in queste ultime otto giornate che seguiranno l'incontro di Pasquetta.

La designazione dell'Aia ha deciso come il direttore di gara di Lecce-Roma, valevole per la trentesima giornata di Serie A, sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova. Assistenti Mondin e Moro. Il Quarto ufficiale sarà Marinelli; VAR Paterna, AVAR Di Paolo. Per il fischietto ligure si tratterà del quarto match in carriera del Lecce da arbitro, con un bilancio perfettamente in equilibrio composto da un successo, un pareggio e un ko, sconfitta che risale all'unico precedente di questa stagione quando alla 17esima giornata di campionato perse per 2-0 in trasferta a San Siro contro l'Inter. Solo due invece gli incroci tra Marcenaro e la Roma, entrambi risalenti a questa stagione ed entrambi vincenti per i giallorossi capitolini, quando si imposero alla quattordicesima di campionato per 1-2 contro il Sassuolo e per 4-0 contro il Cagliari alla ventitreesima. Nel complesso si tratterà della sedicesima direzione stagionale dell'arbitro genovese, la decima in Serie A, a cui aggiunge 5 partite di Serie B e una sfida internazionale in Protathlima Cyta (Cipro).

Probabili formazioni

Gotti dovrebbe optare verso la scelta del 4-2-3-1 come schieramento per affrontare i capitolini nella sfida di lunedì. Davanti a Falcone la linea a quattro sarà composta da Gendrey, Pongracic, Baschirotto e Gallo. Nella linea a due in mediana Blin agirà al fianco di Ramadani, con il dovere di dare solidità specialmetne nella fase difensiva. Il talento di Oudin, schierato come trequartista sarà una delle macchina che dovrà attivare la fase offensiva salentina, con Piccoli e Almqvist sugli esterni e Kristovic come unica punta.

De Rossi recupera Dybala, ma difficilmente il fantasista argentino sarà titolare nella sfida del Via del Mare. Pronto al suo posto Baldanzi a occupare l'out di destra nel tridente con El Shaarawy e Lukaku. A centrocampo non c'è Pellegrini a causa della squalifica, per sostituirlo Aouar è favorito su Bove, con Paredes e Cristante invece intoccabili nello scacchiere dell'allenatore romano e romanista. Qualche dubbio extra invece in difesa: davanti a Svilar, Mancini al centro e Angeliño a sinistra sono sicuri del posto, ma per le altre due posizioni i dubbi sono legittimi. Sulla fascia destra Karsdorp è in vantaggio su Çelik, mentre al centro è N'Dicka ad avere un piccolo margine su Huijsen per il ruolo di titolare.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Blin; Almqvist, Oudin, Piccoli; Krstovic. All. Luca Gotti.

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. Daniele De Rossi.

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Lecce e Roma dello stadio Via del Mare, valevole per la trentesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di lunedì 1 aprile 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 17:30. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Dario Mastroianni e Manuel Pasqual.

Statistiche e precedenti

Il Lecce ha vinto solo due delle 35 partite giocate contro la Roma in Serie A (9N, 24P); tra le squadre affrontate almeno 10 volte nella competizione, la formazione capitolina è una delle due, alla pari del Milan (6% due successi sempre in 35 incontri), contro cui i salentini hanno la più bassa percentuale di vittorie (6% – 2/35). In più i salentini sono la squadra cotnro cui i capitolini hanno una striscia aperta di gare con almeno un gol all'attivo più lunga in Serie A (21 con una media di 2.3 reti a partita). L'ultima volta che i pugliesi hanno mantenuto la porta inviolata contro i romani è stato nel 9 aprile 2000, allora la sfida finiì 0-0.

Con Daniele De Rossi allenatore (dal 16 gennaio) la Roma è sia la squadra che ha segnato più gol in Serie A (23), sia quella con la più alta percentuale realizzativa (25%) . Nel periodo solo l'Inter (25) ha guadagnato più punti dei giallorossi in Serie A (22 in nove match). Una striscia che deriva anche dai cinque incontri senza ko in campionato dai giallorossi, un striscia che con Mourinho i romanisti non ottenevano dal periodo tra novembre 2022 e gennaio 2023 (in quel caso tre vittorie e tre pareggi).