Falcone e Baschirotto, che incubo. L’ex Sansone applaudito: non punge

Falcone 4. Momentaccio per il portiere salentino, che dopo il gol regalato a Beltran con la Fiorentina vive un’altra domenica da dimenticare: regala il tap in del vantaggio e Beukema, non trattenendo la conclusione di Zirkzee e si fa passare in mezzo alle gambe la conclusione di Orsolini sul suo palo.

Venuti 5. Saelemaekers lo costringe sulla difensiva ed è dal suo lato che il Bologna sfonda spesso e volentieri nell’inizio arrembante. In difficoltà.

Baschirotto 4. Chiude una domenica di sofferenza regalando a Odgaard il primo gol in rossoblù.

Pongracic 5,5. Il migliore tra i peggiori dietro, per letture, anticipi e solidità.

Gallo 5. Suo l’assist per Kaba, nel primo tempo, Ma Orsolini lo salta sempre, mettendolo in croce: compreso in occasione del 2-0.

Kaba 5. Si perde Beukema sul vantaggio rossoblù: distrazione grave e pesante, che rovina una partita di sostanza in cui il centrocampista sfiora anche l’1-1 di testa chiamando Skorupski al tuffo.

Ramadani 5. Prova a limitare Zirkzee quando si abbassa e Ferguson quando si alza. Ma fatica e non prende mai il pallino in mano in fase di dimpostazione.

Oudin 5,5. Ci prova su punizione, ci mette muscoli, fosforo e pressing. L’ultimo a mollare.

Almqvist 5. Il più vivo dei suoi, in avvio: salta l’uomo, svaria, si inserisce. Ma si arrende e cala alla distanza.

Krstovic 4,5. Si divora il possibile 1-1 da solo davanti a Skorupski, dopo il regalo di Freuler. Conferma di aver smarrito il feeling con il gol delle prime giornate.

Banda 5. Posch non gli fa vedere palla e al minuto 38 è costretto a un cambio per problema muscolare.

Sansone 5,5. Bologna non dimentica e ne applaude l’ingresso, lui neppure patisce l’emozione. Blin 5. Il suo ingresso non sposta gli equilibri. Dorgu 5. Entra a inizio ripresa e Orsolini lo battezza con il 3-0. Piccoli 5. Non entra in gara. Rafia sv.

All. D’Aversa 5. Il suo Lecce continua a essere squadra dai due volti: alla pari con tutti in casa, fuori ancora alla ricerca della prima vittoria. Male l’approccio e neppure i cambi spostano.

Voto squadra: 5.

Marcello Giordano