Lecce-Genoa 0-0, al Via del Mare le difese vincono lo scontro salvezza

Lecce, 5 gennaio 2025 - Lecce e Genoa non sono andate oltre lo 0-0, nello scontro salvezza valido per la 19^ giornata di Serie A. Allo stadio Via del Mare le reti sono rimaste inviolate, nonostante il palo colpito da Krstovic e le traverse consecutive centrate da Thorsby e Pinamonti. I salentini e i rossoblù si spartiscono un punto a testa: i ragazzi di Giampaolo restano sulla linea rossa della zona retrocessione, scavalcati dal Cagliari in questo turno, mentre quelli di Vieira mantengono tre lunghezze di vantaggio in una classifica che è molto compatta nelle retrovie.

Le formazioni titolari

Sia Marco Giampaolo che Patrick Vieira scelgono il 4-3-3 come modulo per approcciare la sfida odierna. Il Lecce si presenta al Via del Mare con Falcone tra i pali, aiutato da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo che compongono la linea a quattro. Coulibaly, Pierret e Rafia occupano il centrocampo, mentre Dorgu e Tete Morente affiancano Krstovic in attacco. Dall'altra parte Leali si posiziona in porta. De Winter e Martin sono i due terzini di difesa, Bani e Vasquez i centrali. Thorsby, Badelj e Frendrup compongono la metà campo a tre. Miretti, Pinamonti e Vitinha formano il tridente offensivo.

Primo tempo

La partita comincia con una fase di studio, in un match delicato per entrambe le compagini. Il Lecce si fa vedere all'11' con una buona iniziativa di Krstovic, che poi appoggia per Morente, il quale mette in mezzo un cross velenoso allontanato dalla difesa del Genoa. I rossoblù rispondono nell'azione successiva, quando Gallo effettua un retropassaggio di testa al proprio portiere, sul quale si avventa Vitinha; l'attaccante del Grifone però commette fallo su Falcone nel tentativo di rubare la sfera. Il primo tiro in porta arriva al minuto 13 ed è di Dorgu: da posizione complicata l'esterno dei salentini centra lo specchio, ma trova anche la respinta di Leali. Al 22' Krstovic colpisce il palo su assist di Pierret: sfortunata la punta di Giampaolo, che aveva piazzato bene la conclusione a giro da fuori area. Tanti falli e poco calcio giocato nella fase centrale del primo tempo.

Alla mezz'ora sono sempre i padroni di casa a farsi vedere nell'area rivale, stavolta con Rafia che viene ostacolato da ben tre avversari al momento della conclusione. Proprio nel finale della prima frazione di gioco, gli ospiti creano una doppia chance clamorosa per sbloccare il risultato. Vitinha sfonda a destra, mette al centro e Thorsby, a due metri dalla porta vuota, colpisce incredibilmente la traversa; Pinamonti ci riprova sul tap-in e colpisce anche lui il legno, che salva i salentini. Le due squadre vanno al riposo per l'intervallo sul risultato di parità e a reti ancora inviolate.

Secondo tempo

Per assistere al primo guizzo della ripresa bisogna attendere il minuto 56. Guilbert effettua un lancio in profondità millimetrico per premiare il taglio di Dorgu, che controlla bene la sfera sorprendendo Bani e calcia in porta: Leali è attento e in tuffo salva in calcio d'angolo. Il Genoa risponde con Pinamonti, che servito in area al 66' da Frendrup conclude troppo centrale per impensierire Falcone, che blocca a terra. Le occasioni realmente insidiose stentano ad arrivare, sia da una parte che dall'altra. Krstovic ci prova di testa al 66' senza grande fortuna, Baschirotto alla stessa maniera al 75' impegna Leali in un intervento non impossibile. Si entra nell'ultimo quarto d'ora, dove i cambi di Giampaolo fanno pendere la bilancia in favore del Lecce. I padroni di casa spingono sull'acceleratore e chiudono dietro gli avversari, senza però riuscire mai a fare davvero male alla retroguardia ligure.

Il tabellino del match

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo (73' Pierotti); Coulibaly, Pierret, Rafia (73' Helgason); Dorgu, Krstovic (84' Rebic), Tete Morente (84' Karlsson). Allenatore: Giampaolo.

Genoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby (88' Masini), Badelj (64' Kasa), Frendrup; Miretti (46' Ekhator), Pinamonti, Vitinha (70' Zanoli). Allenatore: Vieira.

Arbitro: Livio Marinelli

Ammonizioni: Kasa