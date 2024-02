GLI AVVERSARI. Rientra Ramadani. Scalpita Piccoli

Dermaku ai box, Gendrey out un turno di squalifica. Ma da segnalare c’è soprattutto il ritorno in cabina di regia del centrocampista albanese Ramadani, dopo la squalifica scontata nell’ultimo turno, in cui i salentini hanno battuto la Fiorentina 3-2 facendo un favore al Bologna nella bagarre per l’Europa. Ma è un match che conferma la pericolosità della squadra salentina allestita dall’ex diesse rossoblù Corvino. Da capire però chi lascerà il posto a Ramadani tra Blin e Kaba, ballottaggio che sarà sciolto nella rifinitura. Venuti, invece, dovrebbe trovare spazio come terzino destro al posto di Gendrey. Conferme in vista per Falcone tra i pali, Pongracic, Baschirotto e Gallo in difesa, Oudin a centrocampo e per il tridente composto da Almqvist, Krstovic e Banda. Anche se Piccoli, ex Atalanta, spera in una chance dal 1’ al cospetto del suo ex diesse Sartori.