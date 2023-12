Krstovic in crisi, Rafia dà la scossa. Sansone, un ex molto nervoso

Falcone 7,5. Nulla può suLykogiannis, graziato da Ferguson e dice no a Ndoye in un paio di occasioni. All’ultimo conquista il rigore proiettandosi in area corner: protagonista assoluto.

Gendrey 6. Tiene a bada senza patemi Saelemaekers, soffre dopo l’ingresso di Lykogiannis, anche se è sull’altra corsia che il Lecce va spesso in affanno.

Pongracic 6. Se la cava sempre.

Baschirotto 5,5. Si perde Van Hooijdonk a inizio ripresa, ma i guai iniziano con l’ingresso di Zirkzee.

Dorgu 6. Riscatta una partita di sofferenza pura su Ndoye con la torre per Falcone.

Gonzalez 6,5. Si divora un gol su cross di Banda nel primo tempo, ma è inesauribile. Ci prova pure da fuori.

Ramadani 5.5. Ammonito, rischia grosso con un pestone involontario alla caviglia di Van Hooijdonk. Dopo un primo tempo di ritmo, cala e viene sostituito.

Oudin 5,5. Giocatore di qualità, ma cala alla distanza.

Strefezza 6. Nel vivo delle azioni, ma non trova la giocata decisiva.

Krstovic 5. Settima partita consecutiva senza gol. Il montenegrino è in crisi, Lucumi e Calafiori non gliela fanno vedere mai.

Banda 6. Posch lo limita tanto, lo zambiano trova comunque cross interessanti e un paio di conclusioni. Costretto al cambio da un affaticaento al flessore.

Piccoli 6,5. Vivo, vivace e freddo dal dischetto. Altra occasione sfruttata per strappare la titolarità a Krstovic, dopo il gol annullato con il Milan e quello valido con l’Udinese, sempre da subentrante. Blin 5,5. Ci mette corsa per limitare le ripartenze rossoblù nel finale, non sempre lucudità. Sansone 5. Regala la punizione del vantaggio al Bologna con un fallo su Ferguson e rimedia un giallo. Ex nervoso. Rafia 6,5. Entra per Ramadani e trova il lancio da cui nasce il pareggio. Almqvist 6. Trova qualche strappo.

All. D’Aversa 6,5. Nona partita senza vittorie, ma il suo Lecce non molla mai e conquista un altro punto in rimonta, spingendo nel primo tempo e soffrendo nella ripresa.

Voto squadra 6.

Marcello Giordano