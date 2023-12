LA REPLICA del leccese. D’Aversa: "Motta deve avere rispetto»

"Non voglio rispondere a Motta, che stimo molto", dice Roberto D’Aversa. Ma poi non si trattiene e la risposta arriva: "Bisogna rispettarsi tra noi: quella del rigore è una circostanza su cui non ci sono dubbi, nonostante ciò che ho sentito. Una volta che non viene dato il fuorigioco il rigore è netto, anzi c’era pure il rosso perché chiara occasione da gol". Thiago attacco, D’Aversa risponde. E risponde pure sul fatto che il Bologna meritasse la vittoria. "Nell’arco dei 90 minuti il pari è il risultato giusto, perché quando una squadra si esprime come si è espresso il Lecce nel primo tempo, meritando il vantaggio deve segnare. E questo è ciò su cui dobbiamo migliorare per tornare alla vittoria". In ascesa Piccoli, che continua a partire dalla panchina: "Sta crescendo e sta lavorando bene, ma in passato ha avuto anche problemi di infortuni. Arriverà presto il suo momento".