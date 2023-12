Lecce Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bologna, 3 dicembre 2023 - Quale migliore occasione per centrare la prima vittoria fuori dalle mura amiche? Il Bologna, dopo avere assaporato per una settimana l'aria europea, vuole abituare l'olfatto a determinati profumi: per farlo, però, occorre superare il Lecce al Via del Mare. Squadra insidiosa quella di D'Aversa, capace con un paio di folate offensive di mettere in difficoltà chiunque. L'orario (le 12,30) sorride ai rossoblù, che nei precedenti quattro incontri giocati all'ora di pranzo ha sempre vinto. Gara visibile sia su Dazn sia su Sky, Doveri di Roma.

Come arriva il Lecce

I giallorossi, che hanno fin qui saputo totalizzare quindici punti in classifica, vengono da due pareggi di fila, quello contro l'Hellas e quello - assai più contestato - contro il Milan, prima della sosta. La vittoria manca addirittura dal 22 settembre scorso, ma nonostante questo digiuno la classifica sorride ai ragazzi di D'Aversa. D'Aversa che inoltre recupera Ramadani e Almqvist (che partirà però in panchina), mentre è costretto a rinunciare a Kaba e Touba. Davanti a Falcone difesa a 4 con Gendrey, Pongracic e Baschirotto, mentre Dorgu dovrebbe avere la meglio su Gallo. A centrocampo le chiavi del gioco sono affidate proprio a Ramadani, con Rafia e Blin ai suoi lati. Davanti, invece, fiducia a Krstovic, con Strefezza e Banda larghi. Solo panchina per l'ex di turno Sansone.

Come arriva il Bologna

Alla vigilia della gara di Lecce, Motta perde un altro giocatore: si ferma infatti De Silvestri, frenato da un problema muscolare al polpaccio. Uomini contati in difesa, ma anche in attacco: out Karlsson e Orsolini. Qualche cambio rispetto alla gara vinta contro il Torino: Kristiansen si accomoda in panchina, Calafiori slitta a sinistra e Lucumi torna titolare; con lui, in difesa, ci sono Posch e Beukema, a Skorupski le chiavi della porta. A centrocampo torna l'asse svizzero formato da Freuler e Aebischer, con Fabbian pronto a dare una mano dalla panchina; sulla trequarti Ferguson, a Ndoye e Saelemaekers gli esterni offensivi. Di punta, ovviamente, Zirkzee.

Le probabili formazioni di Lecce-Bologna

Oggi ore 12,30 Stadio Via del Mare di Lecce Arbitro: Doveri di Roma TV: Dazn e Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251 LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 5 Pongracic, 6 Baschirotto, 13 Dorgu; 29 Blin, 20 Ramadani, 8 Rafia; 27 Strefezza, 9 Krstovic, 22 Banda. Allenatore: Roberto D'Aversa. Panchina 21 Brancolini, 40 Samooja, 12 Venuti, 25 Gallo, 26 Smajlovic, 55 Dermaku, 10 Oudin, 16 Gonzalez, 18 Berisha, 23 Faticanti, 7 Almqvist, 11 Sansone, 19 Listkowski, 91 Piccoli. BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 26 Lucumi, 33 Calafiori; 8 Freuler, 20 Aebischer; 11 Ndoye, 19 Ferguson, 56 Saelemaekers; 9 Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta Panchina 23 Bagnolini, 34 Ravaglia, 15 Kristiansen, 6 Moro, 80 Freuler, 82 Urbanski, 77 Van Hooijdonk.

Segui qui la diretta dalle 12.30