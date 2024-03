L’esonero del Lecce dopo la testata a Henry. Oggi sarà ufficializzato il cambio in panchina. D’Aversa fa le valigie: Gotti in pole position

Il caso D’Aversa si chiude con l’esonero del tecnico giallorosso. Il club – dopo il fattaccio della testata a fine partita allo scaligero Henry – si è preso una notte per ponderare la decisione. Domenica ha preso con un primo comunicato le distanze da quanto fatto dall’allenatore ("gesto contrario ai principi e ai valori dello sport") e poi ieri, con una nuova nota ha annunciato di aver "sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa. Al mister e al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto". Si attende ora la decisione del gidice sportivo, D’Aversa potrebbe incappare anche in una maxi squalifica, sicuramente dalle due giornate in su, arrivando anche a fine stagione.

Il tecnico l’altro giorno dopo la partita si era scusato pubblicamente, parlando di "un’immagine non bella da vedere". E aveva anche ricostruito la sua versione dei fatti sui social: "Sono venuto a contatto testa a testa con Henry, ma non ho colpito con una testata il calciatore veronese, né l’ho ricevuta da lui".

La testata è stata un po’ la goccia che ha fatto traboccare il vaso, non felicissima la situazione dei giallorossi in Campionato. L’ex centrocampista nato Stoccarda, con un passato sulle panchine di Parma e Sampdoria, lascia il Lecce al sest’ultimo posto in classifica con 25 punti in 28 giornate di campionato, a pari merito con l’Empoli. Ieri intanto la squadra ha ripreso gli allenamenti senza la guida dell’allenatore.

Si apre così il toto-sostituto: il dt Corvino sta vagliando varie piste, con quella che porta a Luca Gotti, fermo da un anno dopo l’esonero ai tempi dello Spezia. Si è fatta la voce anche di Leonardo Semplici.