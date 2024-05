Serie A, l'Udinese espugna il campo del Lecce e vede la salvezza

Lecce, 13 maggio 2024. Vittoria di importanza capitale per gli uomini allenati da Fabio Cannavaro sul campo di un Lecce tranquillo che ha provato in tutti i modi di mettere i bastoni fra le ruote alla formazione friulana, però non riuscendoci. Per l’Udinese si tratta di tre punti d’oro che consentono ai bianconeri di lasciare la zona retrocessione e di agguantare il Cagliari a quota 33 punti, mentre Frosinone e Empoli si trovano un gradino sotto appaiate a 32. Una boccata d’ossigeno dunque per l’ex Campione del Mondo che arriva dopo il pareggio trovato nei minuti di recupero alla Dacia Arena la scorsa settimana contro il Napoli.

Primo tempo

Un Lecce tutto sommato tranquillo grazie alla salvezza già acquisita si presenta davanti ai suoi tifosi in Via del Mare, per festeggiare la seconda salvezza consecutiva. I padroni di casa partono subito forte e si rendono pericolosi sin dai primi 10' di gioco con Krstovic che per due volte impegna la difesa friulana, bravo il difensore centrale Bijol ad intervenire sventando ogni tipo di minaccia. I salentini conducono le danze, ma è l'Udinese al 20' ad andare vicina al gol con Kristensen che, approfittando di una uscita sbagliata di Falcone, spreca tutto mandando alto. L'udinese Adesso attacca senza sosta, prima ci prova da lontano con Samardzic e dopo appena 4 minuti trova il gol del vantaggio con Lorenzo Lucca, bravo a sfruttare un millimetrico cross da parte del compagno Payero. La prima frazione si chiude con gli uomini di Cannavaro ancora pericolosi sempre con Lucca.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il Lecce che prova a farsi largo sulle corsie laterali del campo, ma l'Udinese è brava nel riuscire a contenere i salentini, provando anche a sorprendere in contropiede. Ehizibue ci prova dalla lunghissima distanza ma il suo tiro esce di parecchio sopra la porta difesa da Falcone. Al 65' si rivede il Lecce con Pogracic, la sua conclusione però termina a lato. A metà del secondo tempo si accende una vera e propria girandola di cambi da parte di entrambe le formazioni. Il risultato però non cambia, con il Lecce che ci prova e l'Udinese che contiene senza particolari problemi. Nel momento di massima pressione da parte dei salentini, al minuto 85 l'Udinese trova il raddoppio con Samardzic, rapido e preciso nel riuscire a sfruttare una respinta in area da parte del portiere leccese. Sul 2-0 a favore dei friulani la partita di fatto si chiude con Cannavaro che può esultare con i suoi tifosi per i tre punti che riportano l'Udinese fuori dalla zona retrocessione.