Lecco ancora imbattuto: "Siamo sulla strada giusta"

Contro la Triestina per riprendere il feeling con la vittoria e con tutto l’ambiente. Sesto in classifica, con 6 punti frutto di una vittoria e tre pareggi, il Lecco di mister Baldini, una delle squadre ancora imbattute dopo le prime 4 di campionato, scende in campo oggi pomeriggio alle 18.30, per affrontare la Triestina di Santoni, una delle squadre sulla carta più forti del girone A, in crisi nerissima e reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima 5-1 interno contro l’Atalanta U23, dopo il successo, l’unico, maturato alla prima contro l’Arzignano. Obiettivo dei lecchesi la vittoria, ma non sarà facile. "C’è voglia di tornare a vincere per la gente ma anche per la squadra – ha detto ieri Baldini in conferenza stampa – Ho chiesto ai ragazzi di cercare la vittoria, questa settimana abbiamo lavorato dall’attacco alla porta e ho chiesto anche alle mezzali maggiore cattiveria. Siamo sulla strada giusta".

"Per me la Triestina, insieme all’Atalanta U23 e al Padova, è una delle squadre più forti del campionato". Sull’impiego del talentuoso Gunduz "Da lui ho bisogno di più ordine, ci stiamo lavorando". Zuberek ha svolto un solo allenamento con la squadra e non ci sarà, Celjak ha giocato 25’ con la Primavera ma non è pronto. E anche Beghetto e Di Gesù hanno qualche acciacco e verranno valutati all’ultimo momento.