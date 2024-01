Lega pro: recupero. Gubbio irresistibile per la Recanatese

Con tre gol segnati nel primo tempo, il Gubbio di Braglia regola la Recanatese nel recupero di ieri ed è in piena zona playoff. Gara praticamente senza storia, con i locali aggressivi e bravi a finalizzare, facendo pesare anche la differenza sul piano tecnico. Rossoblu avanti subito con Chierico su calcio di rigore all’8’ e risultato al sicuro prima della mezzora (26’) con il raddoppio di Bernardotto. Il 3-0 che ha chiuso i giochi arriva in pieno recupero, al 49’, firmato dal nuovo acquisto Bumbu, arrivato poche ore prima dal Cesena. Per la squadra di Pagliari gol della bandiera del solito Sbaffo al 53’.