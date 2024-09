Legnago ferito e allarmato. Gastaldello: "Vis tosta"

Zero punti in classifica e la consapevolezza di incontrare una Vis Pesaro lanciata dall’eclatante vittoria contro il quotato Arezzo. Non è una vigilia facile quella del Legnago Salus, alle prese con diversi infortuni in vista della gara di domani (18,30). I lombardi non avranno i centrocampisti Diaby e Zanetti, entrambi infortunati, mentre il difensore centrale Zanandrea è squalificato. Rientra invece dalla squalifica il centrocampista Ibrahim e recupera anche il numero dieci Demirovic che ha avuto un problema alla caviglia e che per questo nell’ultima partita con il Campobasso era andato in panchina. Ieri l’allenatore dei lombardi Gastaldello ha detto: "E’ stata una settimana di lavoro come le altre, ci siamo preparati bene per questa partita molto difficile, intensa. Giochiamo contro una squadra che ha dimostrato di avere grande intensità, molto brava nel pressing alto e abile a rubare palla subito all’avversario. Ci aspetta un impegno importante, tosto, ma ho visto nei ragazzi la volontà di invertire questa tendenza e di guarire certe amnesie che ci hanno condizionati nel rendimento e nel risultato nelle prime partite di campionato. Abbiamo voglia di reagire e di tornare al risultato che ci manca. Spero che domenica sia la volta buona".

"Sono preoccupato – ha aggiunto – solo per i risultati. Come ho detto anche ai ragazzi: mi spiace perché per come abbiamo lavorato anche in settimana non meritiamo lo zero in classifica, non lo meritano i giocatori per l’applicazione che mettono in campo e per come lavorano. Dobbiamo eliminare alcuni errori, la squadra anche a Campobasso ha dimostrato di avere un’anima e la volontà". La Vis conta di recuperare Di Paola. I biglietti per i tifosi di Pesaro si trovano anche al bar Binda in via San Martino 78 (telefono 0721 453678).