L’evento. A febbraio il primo Memorial Piero Frosio. L’Aldini celebra il dirigente con un torneo

Il prossimo 20 febbraio saranno passati due anni dalla scomparsa di Piero Frosio, indimenticato capitano del Perugia dei miracoli, allenatore, responsabile del settore giovanile del Monza e, per finire, anima e cuore dell’Aldini Bariviera. Il club di Massimiliano Borsani vuole ora celebrarlo col primo "Memorial Piero Frosio": il torneo andrà in scena il 7, il 13, il 14 e il 21 gennaio, sul campo di via Orsini a Milano e si svolgerà tramite la disputa di due gironi, il Blu e il Rosso. Il primo vedrà sfidarsi le Under 14 di Vigevano, Aldini e Atletico Alcione, il secondo è composto da Vigor, Enotria e Accademia Pavese. Nell’Under 15, invece, si incontreranno tra i Blu Lombardia Uno, Aldini e Scarioni e nel Rosso Accademia Pavese, Vigor ed Enotria. Domani le prime sfide in programma alle ore 10 e alle ore 11.35.I.C.