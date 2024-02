L’evento. Torna il Viareggio, la D coi suoi migliori talenti

Partirà lunedì prossimo il Torneo di Viareggio 2024, giunto alla sua settantaquattresima edizione a cui si affianca la quinta della Viareggio Women’s Cup. Il torneo maschile dedicato alle formazioni Under 18 si giocherà dal 12 al 26 febbraio, quello femminile dal 13 al 20 febbraio. La rassegna si aprirà con il giuramento d’apertura letto da Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli, prima di Sassuolo-Galatasaray, gara d’apertura del Viareggio in programma lunedì alle 15 allo stadio “Ferracci“ di Torre del Lago. In Toscana si presenteranno ventiquattro squadre maschili, nove italiane e quindici straniere, divise in sei gironi in cui le prime due e le due migliori terze accederanno agli ottavi. La Viareggio Women’s Cup avrà invece quattro squadre al via in un raggruppamento nel quale le prime due giocheranno l’atto conclusivo.

Il torneo vedrà il corollario di una premazione nella quale saranno consegnati alcuni riconoscimenti. Il 40° “Torquato Bresciani”, in memoria di uno dei fondatori del Centro Giovani Calciatori al quale è intitolato anche lo stadio di Viareggio, andrà a Vito Tisci, presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. All’ex ct della nazionale di ciclismo, Davide Cassani, verrà consegnato il 33° “Gaetano Scirea”, mentre Francesco Palmieri, responsabile del settore giovanile del Sassuolo, riceverà il 18° “Centro Giovani Calciatori” e Flavia Martellacci, responsabile marketing del Pisa, un riconoscimento speciale in ricordo di Emanuela Perinetti.

Tra le partecipanti del torneo anche la Rappresentativa Serie D, coi migliori giocatori della categoria Dilettanti, i cui gironi saranno infatti fermi in occasione della Coppa Carnevale. Il Torneo di Viareggio verrà coperto da Rai Sport che manderà in onda le due finali, maschile e femminile.