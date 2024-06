"Lewis sabotato dal team». E’ caos dopo la mail choc. Ma Hamilton in pista vola

La Formula Uno datata 2024 è davvero un romanzo! I colpi di scena si susseguono, soprattutto fuori pista. Prendete ieri: a Barcellona sono state disputate le prove libere del Gp di Spagna, d’accordo. Ma a tenere banco è stato…un Corvo. Insieme a Flavio Briatore. Ma andiamo con ordine.

Anonimo. Ieri una mail velenosa è apparsa sui computer di tutti gli addetti ai lavori: un durissimo attacco alla Mercedes, accusata di sabotare deliberatamente Lewis Hamilton, futuro ferrarista, a tutto beneficio del collega George Russell. Secondo la Gola Profonda, ovviamente anonima, la situazione sarebbe così pesante, nel box delle Frecce d’Argento, che il sette volte campione del mondo, non fidandosi più della squadra, potrebbe addirittura interrompere l’attività! Curiosamente, il Corvo ha usato gli stessi strumenti mediatici utilizzati da chi, mesi fa, fece esplodere il caso Horner in Red Bull.

La risposta. Secca la replica di Toto Wolff, il boss Mercedes. "Sono tutte menzogne, fino alla fine della stagione daremo il massimo a Lewis come a George. Noi vogliamo tornare a vincere, non avrebbe alcun senso boicottare Hamilton". Boh: nel frattempo proprio il sette volte iridato ieri è stato il più veloce davanti a Sainz e Norris. Più indietro Verstappen e Leclerc, scontento dell’assetto.

Il ritorno. E adesso veniamo a Stephen King, l’autore di ’A volte ritornano’. Cioè qui torna il 74enne Flavio Briatore. Come consulente della disastrata Alpine Renault. A volere il manager di Cuneo è stato Luca De Meo, il presidente italiano della Regie.

"Briatore - spiega il comunicato ufficiale- si concentrerà sulle aree di alto livello del team, tra cui: lo scouting dei migliori talenti e la fornitura di approfondimenti sul mercato dei piloti, sfidando il progetto esistente valutando la struttura attuale e fornendo consulenza su alcune questioni sportive".

Perché. Briatore come manager ha vinto due mondiali con Schumi e due con Alonso, da lui lanciati. Erano però altri tempi e appunto il tempo passa per tutti. Flavione è lontano dai box dal 2009, da quando venne alla luce lo scandalo del Crash Gate del 2008. Di sicuro il personaggio tale resta e preparerà qualche sorpresa. Su Alpine circolano voci bizzarre: si dice che Renault, delusa dai risultati, oggettivamente penosi, abbia messo in vendita il team. Oppure che possa restare con il marchio montando un motore di un altro costruttore (come se la Ferrari corresse con un motore Honda, sic). Flavione si è presentato così "Voglio contribuire a riportare Alpine dove merita, ci sono scelte da fare, non mi tirerò indietro". Auguri.

In tv. La caccia alla pole a Barcellona scatta oggi alle 15. Diretta Sky.