L’Hercules stende il gigante Ajax: biancorossi battuti da un club di dilettanti

Roma, 22 dicembre 2023 – La caduta dei giganti. Non è un caso che si chiami Hercules la squadra di dilettanti capace di eliminare l’Ajax dalla Coppa d’Olanda.

Uno stop clamoroso in quella che si conferma una stagione da dimenticare per il titolato club allenato da John Van't Schip, che dopo la complicata partenza in campionato ora subisce la pesante sconfitta (3-2 nel recupero) con l'Hercules, piccolo club di Utrecht che milita nella quarta serie olandese.

Per l'Ajax è un risultato storico in negativo, perché non era mai stato eliminato da un club dilettante. La squadra di Van’t Schip al momento si trova al quarto posto della classifica dell’Eredivise, a ben 23 punti dalla vetta.