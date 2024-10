Liga, 10ma giornata: manita del Barcellona, il Real di misura sul Celta, ok Atlético

Milano, 21 ottobre 2024 - Dopo dieci giornate di Liga restano ancora a quota zero sconfitte Real Madrid e Atlético, ma davanti a tutti c'è sempre il Barcellona che non sbaglia nemmeno contro il Siviglia. Vincono tutte e tre le grandi di Spagna, con le squadre della capitale che fanno un po' più fatica rispetto ai blaugrana che schiantano 5-1 la squadra di Garcia Pimienta. Successo anche per l'Atletico Bilbao che batte 4-1 l'Espanyol, mentre il il Girona perde in casa contro la Real Sociedad. Decimo turno che si chiude questa sera alle 21 con il posticipo tra Valencia e Las Palmas. Ripercorriamo le sfide del weekend.

Tutti i match del weekend

Decima giornata di Liga che si è aperta venerdì con il successo esterno della Real Valladolid contro il Deportivo Alavés. A sbloccare il match ci pensa Toni Martinez, che porta avanti i padroni di casa dopo sei giri d'orologio sfruttando al meglio un errore difensivo. Arriva un rigore al 17 per gli ospiti che viene realizzato da Sylla Diallo, dopo un fallo del portiere Antonio Sivera in uscita. Non è però l'unico penalty della gara, perché al 70' da calcio d'angolo c'è l'intervento con il braccio di Guridi e dopo l'on field review Amallah realizza dagli 11 metri. Tempo quattro minuti che arriva anche la rete dell'1-3 in pieno contropiede firmata da Anuar. Il protagonista del finale è Kike Garcia che prima realizza un gol capolavoro girandosi al volo di destro dal limite al 97', poi su calcio d'angolo all'ultimo secondo spinge un avversario, prende giallo e per proteste ne prende subito un secondo facendosi espellere. Finisce 2-3 per il Valladolid. Passando a sabato, poker dell'Atletico Bilbao contro l'Espanyol. I baschi partono subito molto forte, stappando la partita al sesto minuto di gioco grazie alla zampata di Vivian sugli sviluppi di calcio d’angolo. Poi sale in cattedra Williams che prima raddoppia al 28' e due minuti dopo fa doppietta, sempre su assist di Berenguer. Nella ripresa arriva il gol che mette in ghiaccio la partita, proprio con Bereguer, mentre al 92' il gol della bandiera dell'Espanyol è di Tejero. Tre punti importanti del Betis Siviglia che vince a casa dell'Osasuna 1-2. Vantaggio ospite dopo sette minuti con Vitor Roque. Il pareggio arriva nei primi minuti del secondo tempo con Lucas Torro, ma a quindici dalla fine ci pensa Avila a riportare in avanti gli uomini di Pellegrini. Nel finale il Betis rischia, con Natan che viene espulso al 95’, ma riesce comunque a portare a casa i tre punti. Chi non sorride è il Girona che perde in casa 0-1 con la Real Sociedad. Verso la fine del primo tempo i biancoblù riescono anche a sfondare, grazie all’incornata sottomisura del solito Oyarzabal su assist di Barrenetxea. Il secondo tempo è avaro di emozioni, con il Girona che non riesce mai a impensierire davvero il portiere ospite. Vince, non senza soffrire, il Real Madrid in trasferta contro il Celta Vigo. Al 20’ i Blancos la sbloccano: gol da Kylian Mbappé di Kylian Mbappé: riceve sulla trequarti, se la sistema e destro secco sotto la traversa. In avvio di ripresa gli uomini di Giraldez riescono a riportare l’incontro in equilibrio: al 51’ Mingueza sulla destra avanza e crossa dentro l’area, dove Swedberg colpisce tutto solo. Dopo il pareggio Ancelotti inserisce Modric e Rodrygo, con il croato che si rivela decisivo servendo l'assist a Vinicius per il gol vittoria. Si passa a domenica con la vittoria del Mallorca sul Rayo Vallecano grazie al gol del "Pirata" Muriqi al minuto 76' da calcio d'angolo. Pareggiano Villarreal e Getafe, con i Sottomarini Gialli che passano al 44' con Comesana, ma a tre minuti dalla fine viene fischiato un calcio di rigore per gli ospiti che Arambarri realizza. Vince, in rimonta, l'Atletico Madrid contro il Leganés. Al 34' passano gli ospiti: Raba serve con un filtrante Neyou che calcia forte col destro e batte Oblak. Manca la mira agli uomini di Simeone, prima Riquelme e poi Correa e Lino sbagliano. Chi fa centro è Sorloth che segna di tacco. Poi all'81' il gol del vantaggio è di Griezmann che anticipa Dmitorvic in spaccata in area. Il francese rischia di farsi espellere, ma il Var corregge il suo intervento da rosso a giallo. Finale in apnea, poi Sorloth segna al 99' su assist di Julian Alvarez. Tutto facile per il Barcellona che strapazza il Siviglia e manda un segnale a una settimana dal Clasico. Il primo uno-due dei catalani arriva tra il 24' e il 28': Lewandowski segna su rigore dopo il fallo di Peque su Raphinha, poi Pedri la mette dal limite. Arrivati al 40' l'ex Bayern Monaco fa doppietta deviando il tiro del compagno Raphinha. Nella ripresa, la scena se la prende invece il classe 2003 Pablo Torre, che entra al 76' e in 12 minuti fa doppietta: prima firma il 4-0 con un destro in area, poi il 5-1 all'88' con una punizione da posizione angolatissima. La rete ospite arriva al minuto 87' con Stanis Idumbo.