Liga, 25esima giornata: pari Real col Rayo, occasione Girona, manita dell'Atletico

Milano, 19 febbraio 2024 - Venticinquesima giornata di Liga che potrebbe riaprire tutti i discorsi sul campionato, visto che il Real Madrid ha pareggiato il derby contro il Rayo Vallecano per 1-1. Vittorie per Atletico e Barcellona, oltre che per Real Sociedad e Osasuna. In serata, nel posticipo di oggi (lunedì 19 febbraio, ndr), il Girona giocherà in casa dell'Atletico Bilbao per portarsi a -3 dalla squadra di Ancelotti. Ripercorriamo i risultati del weekend e vediamo come è cambiata la classifica.

I risultati della 25° giornata

Turno che si è aperto venerdì con il pareggio 1-1 tra Villareal e Getafe, padroni di casa che agguantano un punto grazie alla rete nella ripresa di Alberto Moreno al 56', dopo aver incassato il gol di Maksimovic al 24'. Partita controllata per larghi tratti dalla squadra di Garcia Toral che, però, non è riuscita a sfondare il muro avversario. Arrivando a sabato, no game al Wanda Metropolitano con l'Atletico Madrid che ne rifila 5 al Las Palmas de Gran Canaria. In cinque minuti ci pensa Marcos Llorente a indicare la via con una doppietta (minuto 15 e poi 20), la squadra di Garcia Pimienta accusa di netto il colpo e non riesce a reagire. Nel secondo tempo arriva un'altra doppietta, quella di Angel Correa: il primo al 47' e il secondo su rigore al 62'. Nel finale c'è gloria anche per Memphis Depay che arrotonda il punteggio e completa la manita. Con questo successo la squadra di Simeone resta quarta a -3 dal Barcellona e allunga a +5 dall'Atletico Bilbao che però ha una gara in meno. Vince ancora l'Osasuna che fa due in fila, a farne le spese è uno spento Cadice. Tutto nel segno dell'ex Serie A Ante Budimir che resta uno dei migliori marcatori di questa stagione di Liga. Dopo una prima frazione non esaltante, nel secondo tempo, al minuto 63', si sblocca la partita, poi nel tentativo di forcing per pareggiare del Cadice è arrivato il gol che ha chiuso definitivamente i giochi al 91'. Il Barcellona vince 1-2 contro il Celta Vigo grazie a un rigore all'ultimo minuto segnato da Robert Lewandowski. In vista della Champions contro il Napoli Xavi opta per un po' di turnover, ma dall'altra parte c'è una squadra che vuole portare a casa un bel risultato di fronte al proprio pubblico. Primo tempo bloccato fino alle battute finali, quando Lewandowski l'ha messa dentro su assist di Yamal. Nella ripresa, dopo soli 80", arriva il pari: l'ex Mingueza trova Iago Aspas che calcia, tiro deviato da Kounde, e imprendibile per Ter Stegen. Si decide tutto nel finale: fallo su Yamal al 93' di Fran Beltran, sul dischetto va Lewandowski che ringrazia però Guaita che, sul primo tentativo, ha avanzato troppo e quindi il rigore del polacco è stato ripetuto e, poi, realizzato. Nell'ultimo match del sabato c'è il pari senza reti tra Valencia e Siviglia. Nella giornata di domenica, battuta d'arresto per il Real Madrid che fa 1-1 contro il Rayo Vallecano. E dire che i blancos erano passati in vantaggio dopo 3' grazie a una ottima ripartenza con Valverde che dalla destra apparecchia per la zampata di Joselu. Il Rayo però ha il merito di non uscire mentalmente dalla partita, nonostante il gol a freddo, e reagisce. Al 25' fallo di mano di Camavinga in area, calcio di rigore e trasformazione di Raul de Tomas. Al 35’ Valverde sfiora l’eurogol con il tiro al volo da fuori area sugli sviluppi di un corner. Nel secondo tempo è difesa a oltranza per il Rayo che quando può (raramente) prova a ripartire, nel finale arriva il rosso a Carvajal per doppia ammonizione e la squadra di Ancelotti va via con un pari amaro. Torna a vincere la Real Sociedad che si impone sul campo del Mallorca per 1-2. Dopo 4' i padroni di casa vanno avanti con Sanchez, ma prima dell'intervallo Zubeldia pesca Kubo che non sbaglia e fa pari. Il primo tempo si chiude con la follia di Raillo, che si fa cacciare fuori con due gialli in rapida successione e che, di fatto, lascia poi campo libero agli ospiti nel secondo tempo che passano in vantaggio al 93' con Merino. Nelle altre due gare ci sono due pareggi, lo 0-0 tra Betis Siviglia e Alaves, e quello tra Granada e Almeria, incontro terminato 1-1. Uzuni nel secondo tempo risponde al gol di Pubill, per un pari che di fatto non serve a nessuno.

La classifica dopo 25 giornate

1) Real Madrid 62 2) Girona 56* 3) Barcellona 54 4) Atletico Madrid 51 5) Atletico Bilbao 46* 6) Real Sociedad 40 7) Betis Siviglia 39 8) Valencia 36 9) Las Palmas 35 10) Getafe 34 11) Osasuna 32 12) Alavés 28 13) Villareal 26 14) Rayo Vallecano 25 15) Sivigliaa 24 16) Mallorca 23 17) Celta Vigo 20 18) Cadice 17 19) Granada 14 20) Almeria 8*

* una partita in meno