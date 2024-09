Liga, quarta giornata: il Real vince con la doppietta di Mbappé, imbattuto il Barcellona

Milano, 2 settembre 2024 - Eccolo qui. Kylian Mbappé sale in cattedra e si prende la scena al Bernabeu segnando la doppietta decisiva contro il Betis Siviglia, nel successo 2-0 del Real. Nella quarta giornata di Liga spagnola, l'ultima prima della sosta, il Barcellona ne fa addirittura sette al malcapitato Valladolid, mentre l'Atletico del Cholo Simeone si impone di misura contro il Bilbao. Gol, espulsioni e spettacolo nel 3-2 tra Osasuna e Celta Vigo, mentre il Girona non sbaglia a casa del Siviglia e trova il secondo successo consecutivo. Ora sosta per la finestra dedicata alle Nazionali, ma andiamo a ripercorrere i risultati del weekend.

Tutti i risultati della quarta giornata

Quarto turno di Liga che comincia sabato 31 agosto con la vittoria, e che vittoria, del Barcellona sul Real Valladolid. La squadra di Xavi studia gli avversari nei primi venti minuti e poi partono i gol: il primo è di Raphinha, seguito da Lewandowski quattro minuti più tardi, prima della pausa c'è anche spazio per la rete di Jules Koundé nel recupero. Il secondo tempo comincia con lo stesso copione del primo, con i giocatori ospiti di fatto spettatori non paganti della partita. E' la giornata di Raphinha che ne fa altri due e confeziona la tripletta, poi negli ultimi dieci minuti arrotondano ancor di più il punteggio Dani Olmo e Ferran Torres. Non segna, ma regala giocate d'altissimo livello e anche due assist il giovane Lamine Yamal. L'Atletico Madrid porta a casa una gara complicata contro il Bilbao. Partita sporca, difficile da sbloccare e senza troppi spunti, fino al 92' quando Angel Correa riesce a buttarla dentro al terzo tiro in porta della gara (2 per l'Atletico e 1 per i padroni di casa) regalando 3 punti a Simeone. L'Espanyol batte il Rayo Vallecano 2-1 in rimonta. Prima il gol di Alvaro Garcia al 4' che porta avanti gli ospiti, poi tempo di riportare la palla a centrocampo che pareggia Carlos Romero Serrano. Dopo l'inizio a mille i ritmi si abbassano, il Rayo ci prova di più ma non è abbastanza preciso (17 tiri e solo 5 in porta) e alla fine al 96' arriva la beffa targata Atejo Veliz. Il Mallorca passa di misura a Leganés per 0-1 con la rete di Dani Rodriguez al 43', mentre Valencia e Villarreal portano a casa un punto a testa. Sblocca il match Hugo Duro al 24', poi nel maxi recupero del primo tempo fa pari Ayoze Perez per il Villarreal. Nel secondo tempo l'espulsione di Pape Gueye cambia l'inerzia della gara, ma gli ospiti non riescono a sfruttare il maggior possesso palla e i tanti tiri per battere gli avversari. Passando a domenica, il Deportivo Alavés batte il Las Palmas 2-0. Si sblocca praticamente subito il match all’Estadio Mendizorrotza: assist di Stoichkov e 1-0 di Carlos Vicente. Molto meglio i padroni di casa che flirtano con il raddoppio varie volte, poi a realizzarlo è Martinez al 78’, con un gran tiro dalla distanza. Al 94’ Luka Romero ha anche l’occasione per allargare il parziale su calcio di rigore, ma l’ex Milan sbaglia la conclusione. Il Real Madrid batte 2-0 il Real Betis con la prima doppietta in maglia blanca di Kylian Mbappé. Senza l'infortunato Bellingham, a prendersi la scena sono il francese e anche Federico Valverde che confeziona un assist bellissimo per il primo gol: l’uruguagio lascia di stucco il Bernabeu con un colpo di tacco geniale al limite dell’area, mettendo così Mbappe solo davanti a Silva. Poco dopo il portiere del Betis stende Vinicius e dal dischetto ancora Mbappé che fa centro. Pareggio senza reti tra Getafe e Real Sociedad, mentre il Girona espugna Siviglia 0-2. Martin porta in vantaggio il Girona al 41’ ed Ejuke segna l’immediato pareggio per il Siviglia al 43’. La rete del nigeriano viene però annullata per fuorigioco. Nel secondo tempo Romero commette un fallo di mano in area e l’arbitro assegna un calcio di rigore per il Girona, dopo essere stato richiamato dal Var. A trasformare il penalty ci pensa quindi Abel Ruiz, che porta la squadra di Michel sul 2-0 mettendo in ghiaccio la gara. Gol, spettacolo e rossi tra Osasuna e Celta Vigo. I padroni di casa vanno avanti al 21' con Boyomo, ma otto minuti più tardi Borja Iglesias pareggia. Il parziale cambia nuovamente al 45’: a tornare avanti per 2-1 è l’Osasuna, dopo lo sfortunato autogol di Dominguez. A siglare il 3-1 per la squadra di Vicente Moreno ci pensa allora Bretones al 62’, con Alfonso Gonzalez che viene espulso all’86’. In dieci contro undici, il Celta riesce comunque ad andare in rete al 91’, con l’autogol di Gomez.