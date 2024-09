Liga, sesta giornata: goleade di Real e Barcellona, ancora ko il Girona, vola l'Alaves

Milano, 23 settembre 2024 - Le due grandi di Spagna non sbagliano nella sesta giornata di Liga. Il sabato il Real Madrid di Carlo Ancelotti domina e vince 4-1 contro l'Espanyol con quattro marcatori differenti, tra i quali ci sono i soliti Vinicius e Mbappè. La domenica arriva la risposta del Barcellona che, in casa del Villarreal, cala la manita con le doppiette di Lewandowski e Raphinha a cui va aggiunto quello di Pablo Torre. Il Barcellona (che dovrà fare i conti col brutto infortunio del portiere Ter Stegen) resta a +4 dal Real al primo posto, a inseguire c'è anche l'Atletico Bilbao che vince contro il Celta Vigo. Battuta d'arresto nel derby di Madrid, ma contro il Rayo Vallecano, per l'Atletico che pareggia 1-1. Chi continua a sorridere è l'Alavés, quadra che dovrebbe lottare per la salvezza, ma nelle prime sei giornate ha già raccolto 10 punti con tre vittorie che gli valgono un ottimo sesto posto. Aspettando il posticipo di questa sera tra Betis Siviglia e Mallorca.

Tutte le partite della 6a giornata

Sesto turno di Liga che comincia il venerdì con la vittoria del Deportivo Alavés contro il Siviglia 2-1. I padroni di casa passano al 17' con Carlos Vicente Robles e raddoppiano al 60' con l'altro Carlos, questa volta Martin. Il Siviglia fa più possesso palla, ma fatica a trovare spazio nella difesa avversaria. Il gol della speranza lo segna Lukebakio a sette dalla fine, ma l'Alavés si difende e porta a casa i tre punti. Si passa a sabato con lo 0-0 tra Valladolid e Real Sociedad, poi la vittoria dell'Osasuna contro il Las Palmas per 2-1. I padroni di casa riescono a portarsi in vantaggio per primi al 29’ con Boyomo, ma la rete è annullata per fuorigioco. L'Osasuna però si rifà poco dopo con il rigore di Budimir al 39'. Palla a centrocampo e subito risposta del Las Palmas con l’incornata vincente di Moleiro. Al 60' il gol che riporta avanti l'Osasuna lo firma Oroz, sempre ultimo il Las Palmas con soli due punti. Cade ancora il Girona, questa volta al Mestalla di Valencia. Succede tutto nella seconda metà di gara quando, nel giro di due minuti, il Valencia colpisce infatti due volte: prima Juanpe incappa in uno sfortunato autogol per il Girona e poi Dani Gomez trova la rete del 2-0. Gli ospiti reagiscono, ma non riescono a trovare la rete che potrebbe riaprire la partita e restano fermi a sette punti dopo sei giornate. Non sbaglia il Real Madrid che cala il poker all'Espanyol. Dominio blanco con Garcia che fa il possibile parando le varie conclusioni di Mbappè e Bellingham. A passare in vantaggio è quindi a sorpresa l’Espanyol al 54’: Jofre scappa via a Güler e mette in mezzo dalla sinistra un traversone che Courtois devia nella propria porta. Ancelotti corre ai ripari e toglie Guler per Vinicius e la partita cambia. Bellingham trova Carvajal a centro area e al 59' è 1-1. Sale in cattedra il Madrid: Rodrygo porta avanti 2-1 i Blancos al 75’ e poi Vinicius gonfia nuovamente la rete tre minuti più tardi. Al 90’ i padroni di casa dilagano quindi 4-1, sfruttando il rigore trasformato da Mbappé. Nelle quattro partite di domenica ci sono due pareggi per 1-1. Il primo tra Getafe e Leganes con i gol di Roberto Lopez e la reazione dei padroni di casa con Borja Mayoral che pareggia su rigore all'83'. Il secondo tra Rayo Vallecano e Altetico Madrid. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Isi Palazon al 35', poi arriva la risposta in apertura di secondo tempo dell'ex Chelsea Conor Gallagher. L'Atletico Bilbao vince 3-1 contro il Celta Vigo. I baschi stappano la partita in meno di cinque minuti, grazie alla zampata di Guruzeta al quarto minuto. Al 25’ il Celta riporta l’incontro in equilibrio, con il calcio di rigore trasformato da Iago Aspas. Prima della pausa arriva il nuovo vantaggio del Bilbao con Guruzeta. Nel secondo tempo gli ospiti ci provano, ma all'80' ecco il colpo del ko: assist di un incontenibile Williams per Alvaro Djalò e 3-1. In chiusura il Barcellona dilaga contro il Villarreal 1-5. Al 20’ Pablo Torre imbuca per il destro forte del solito Lewandowski, che fa 1-0. Un quarto d’ora più tardi l’attaccante polacco raddoppia. Poco dopo arriva il gol di Ayoze Perez che potrebbe riaprire la partita, ma in realtà così non è. Nella ripresa rabbioso il Barcellona che alla prima occasione non perdona: al 58’ Pablo Torre fa partire il mancino forte dal limite dell’area, trovando la deviazione che beffa Diogo Conde. Al 67' Yamal si procura un rigore che Lewandowski stampa sul palo. Nel finale si scatena Raphinha, con una doppietta in pochi minuti per il 5-1 finale. Da segnalare però il brutto infortunio al ginocchio di Marc Andrè Ter Stegen che, portato fuori dal campo in barella, rischia fino a otto/nove mesi di stop.